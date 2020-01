? La número dos de Podem i fins ara portaveu parlamentària d'Unides Podem, Irene Montero (Madrid, 1988), serà ministra d'Igualtat. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid (2011) i màster en Psicologia de l'Educació (2013), Montero va deixar el 2015 el doctorat sobre inclusió educativa que estava fent per poder dedicar-se a temps complet a la política com a diputada i dirigent de Podem.