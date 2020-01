La Junta Electoral de Barcelona adjudica l'escó de Torra a Ferran Mascarell

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha declarat aquest divendres vacant l'escó de president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat de Parlament, en compliment del que disposa per la Junta Electoral Central (JEC). La notícia arriba poc després que Roger Torrent, president de la Cambra Catalana, hagi garantit que Torra té "tots els drets inherents" a la condició de diputat perquè no hi ha condemna ferma.

En una resolució, recollida per Europa Press, la JEP estableix que ha d'"expedir la credencial a favor del senyor Ferran Mascarell i Canalda" perquè assumeixi l'escó vacant a la Cambra catalana, ja que és el següent de la llista d'JxCat. Trasllada aquesta decisió al mateix Torra, a Parlament i als JxCat, PP, Cs i Vox, i afegeix que contra aquest acord "no hi cap la interposició de recurs".

El president de la Generalitat, Quim Torra, per la seva banda, ha afirmat que "no reconeix els efectes" de la resolució de Tribunal Suprem, en la qual no s'aturava d'urgència la decisió de la JEC i l'ha qualificat com un "nou cop d'Estat a la sobirania del Parlament "per" alterar "la voluntat dels catalans.

Torra ha fet una declaració institucional, després d'una reunió extraordinària de Govern, per reaccionar a la decisió de la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem de mantenir vigent de moment l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va ordenar la retirada de la seva acta de diputat al Parlament per estar condemnat per desobediència.

Torrent diu que el Parlament defensarà els drets de Torra



El president del Parlament, Roger Torrent, ha garantit que el cap del Govern, Quim Torra, té "tots els drets inherents" a la condició de diputat perquè encara no hi ha cap condemna ferma. Així ho ha exposat Torrent durant una roda de premsa al Parlament, aquest divendres a la tarda, després que el Suprem hagi rebutjat suspendre, de forma urgent, l'acord de la JEC que aplica la inhabilitació de Torra com a diputat. El president del Parlament considera que la JEC no és un "òrgan competent" per retirar l'acta de diputat a ningú en ser "administratiu". Torrent ha anunciat també que la Mesa aprovarà dimarts la presentació d'un recurs davant el Suprem contra l'acord de la JEC, tal com ja va avançar dimecres passat.

Torrent ha explicat que aquest matí ha trucat Torra per traslladar-li que continua sent diputat "a tots els efectes" i que, "evidentment", el Parlament defensarà els seus drets. Els dos presidents s'han reunit aquest migdia al Palau de la Generalitat, juntament amb els membres independentistes de la Mesa i representants dels grups de JxCat, ERC i la CUP-CC.

El president de la cambra entén que la JEC és un òrgan administratiu i que, per tant, no es pot atorgar "de cap manera" la potestat d'inhabilitar un diputat. Torrent sosté que la Junta Electoral no ha concorregut cap dels supòsits del reglament que determina les causes per les quals un diputat pot perdre la seva acta: "Ni hi ha cap renúncia, ni s'ha extingit cap mandat ni hi ha condemna ferma", ha resumit Torrent.

Torrent també ha carregat contra un Estat que "ha demostrat definitivament que se situa fora del sistema judicial europeu", en pretendre inhabilitar un diputat sense que hi hagi sentència ferma. El president del Parlament ha asseverat que cap tribunal no resoldrà un conflicte que només es pot solucionar fent "política amb majúscules".

Finalment, Torrent ha apuntat que defensarà "sempre" els drets dels diputats, "més enllà" de les conseqüències que pugui haver-hi contra la seva figura. El bloc constitucionalista té en el punt de mira el ple següent, previst per al 22 i 23 de gener, el primer després de la decisió de la JEC.

Fonts parlamentàries apunten que grups de l'oposició -com ara Cs- podrien intentar boicotejar la sessió de control al president Torra, així com el seu dret a votar durant el ple, entenent que ja no és diputat ni cap de l'executiu.