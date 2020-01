L'ANC convoca una concentració dilluns davant la seu del TSJC

L'ANC ha convocat una concentració per al proper dilluns al migdia davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per protestar contra la decisió del Tribunal Suprem sobre la immunitat de Junqueras. «El Suprem decideix negar novament drets i llibertats: rebutja deixar en llibertat Junqueras i ratifica la seva inhabilitació. Prevariquen per sobre de les seves possibilitats», va queixar-se l'entitat. D'altra banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va demanar que hi hagi una «resposta unitària» de les institucions catalanes, els partits i el sobiranisme davant del «nou atac» que suposa el rebuig del Suprem perquè Junqueras pugui anar a l'Eurocambra.