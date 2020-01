Llarena demana a l'Eurocambra que suspengui la immunitat de Puigdemont i Comín i manté les euroordres

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha demanat un suplicatori al Parlament Europeu perquè suspengui la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín. Així doncs, Llarena els reconeix com a eurodiputats amb immunitat i no podran ser detinguts a la Unió Europea si l'Eurocambra no els la retira. Tanmateix, el jutge instructor manté les euroordres contra ells i rebutja suspendre-les, per molt que, de facto, queden sense efecte. Llarena també ratifica l'ordre de detenció a l'Estat espanyol i determina que poden ser arrestats en territori espanyol. Segons Llarena, la immunitat no s'aplica a l'Estat perquè són processats i no es requereix suplicatori per poder-los arrestar a Espanya.

A banda, el magistrat del Suprem demana a la justícia belga que deixi sense efecte els terminis per resoldre sobre les euroordres fins que el Parlament Europeu decideixi sobre els suplicatoris. A primers d'any, Bèlgica ja va suspendre les euroordres contra Puigdemont i Comín.

Les decisions del jutge instructor es produeixen després que demanés a les parts que es posicionessin sobre els efectes que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va reconèixer la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat des del dia que va ser proclamat electe. Llarena aplica la interpretació del TJUE i reconeix Puigdemont i Comín com a eurodiputats.

Tot i això, el magistrat resol que les ordres de detenció estatal, europea i internacional es mantenen vigents. El magistrat argumenta perquè el Parlament europeu els retiri la immunitat que els fets imputats són molt anteriors a la seva elecció i no tenen cap relació amb la seva activitat a l'Eurocambra.



No poden ser detinguts a Estrasburg



La immunitat que els reconeix Llarena a la UE i per desplaçar-se al Parlament europeu implica que podran anar al ple de l'Eurocambra de dilluns a Estrasburg (França) sense ser detinguts. Llarena puntualitza que la immunitat no té efectes a l'Estat espanyol perquè els fets que ja estiguin processats implica que no calgui demanar permís a l'Eurocambra per detenir-los.



«Instrumentalització» de la immunitat



Llarena demana al Parlament europeu que retiri la immunitat perquè els fets pels quals se'ls persegueixen "se centren en la seva actuació en anys molt anteriors en el temps a l'adquisició de la seva condició d'eurodiputats". El fet que l'acció judicial contra ells no té relació amb la seva funció a l'Eurocambra indica, segons el magistrat, que no té "intenció de danyar l'activitat política" de Puigdemont, Comín o el mateix Parlament europeu.

De fet, Llarena afirma que "la immunitat podria observar-se com un privilegi susceptible d'instrumentalització per a l'elusió d'eventuals responsabilitats penals alienes a l'activitat del Parlament i un element de perjudici del principi d'igualtat davant la llei, així com el principi d'operativitat judicial en un termini raonable".

El magistrat addueix que hi ha un deure recíproc de cooperació lleial del Parlament europeu amb l'òrgan jurisdiccional d'Espanya i remarca que els fets que se'ls imputen poden ser constitutius de delictes de sedició i malversació de fons públics.



Inadmet la recusació contra ell



D'altra banda, Llarena inadmet la recusació contra ell plantejada als recursos de Puigdemont i Comín per "extemporània" i per haver estat desestimada amb anterioritat. La defensa va demanar al Suprem que retirés l'ordre estatal, l'europea i l'internacional de detenció. A més, l'expresident de la Generalitat i l'exconseller van reclamar que s'arxivi la causa i que Llarena s'apartés per manca d'imparcialitat.

La Fiscalia, en canvi, va reclamar que demani un suplicatori a l'eurocambra perquè suspengui la immunitat per poder mantenir les ordres de detenció. En la mateixa línia que el ministeri públic es va pronunciar l'Advocacia de l'Estat que va demanar la suspensió de les euroordres fins que el Parlament europeu no retiri la immunitat. També instava a demanar amb "brevetat" a l'eurocambra que la suspengui.