El Parlament Europeu considera que Junqueras no és eurodiputat des del 3 de gener

El Parlament Europeu ha comunicat aquest divendres que Oriol Junqueras va deixar de ser eurodiputat el 3 de gener, quan la Junta Electoral Central va vetar-lo. Posteriorment, aquest dijous el Tribunal Suprem va mantenir-li la inhabilitació i l'Eurocambra ha seguit per aquesta via, confirmant així que el líder d'ERC ja no és eurodiputat des que es va pronunciar la JEC fa una setmana.

«El Parlament Europeu està obligat a prendre nota sense dilació de les decisions que tinguin caràcter definitiu de les autoritats judicials competents dels Estats membres», defensa el comunicat del president de la institució David Sassoli. L'italià assegura que comunicarà oficialment el dilluns a l'obertura del ple que l'inici del mandat de Junqueras com a eurodiputat va començar el 2 de juliol del 2019, però que va «expirar» a principis de gener d'aquest any. A més, avança que demanarà a Espanya que «notifiqui amb celeritat» el «nom del seu substitut».

En el comunicat, l'Eurocambra assegura que «tant la Junta Electoral com el Tribunal Suprem reconeixen l'existència del mandat» d'eurodiputat de Junqueras, igual que de Carles Puigdemont i Toni Comín.

Si bé Sassoli va demanar a l'administració de la institució que es procedís a "l'obertura dels mandats dels tres eurodiputats", ara justifica la decisió sobre la finalització del mandat de Junqueras citant la sentència del TJUE en el cas de Marine Le Pen del 2005.