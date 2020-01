Puigdemont, Junqueras i Comín cobraran el sou d'eurodiputats

Els eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín cobraran amb retroactivitat el seu sou d'eurodiputats des del 2 de juliol. Segons va avançar ahir El País i va confirmar l'ACN, els independentistes hauran de percebre al voltant de 70.000 euros per la retribució que els correspon com a membres reconeguts del Parlament Europeu. «Són eurodiputats des del 2 de juliol, cobraran des del 2 de juliol», van assegurar fonts parlamentàries. Fonts d'ERC van afirmar que Junqueras «per motius obvis» va «més tard» que Puigdemont i Comín amb els tràmits per assumir el càrrec plenament, però les mateixes fonts de l'Eurocambra insisteixen que «si fa les gestions», també ho cobrarà. Puigdemont i Comín encara no saben quan ingressaran aquest salari als seus comptes corrents, segons van afirmar fonts del seu entorn. Els eurodiputats tenen un salari mensual de 6.824,85 euros abans dels impostos estatals i de 4.563 euros en dietes. Per tant, tots tres eurodiputats independentistes no han percebut aquesta quantitat en els dar-rers sis mesos, però la sentència del Tribunal de Justícia de la UE de final de desembre en el cas de Junqueras implica el seu reconeixement com a membres de l'Eurocambra des del 2 de juliol.

En cas que el Tribunal Suprem denegui el permís a Junqueras per ocupar l'escó al Parlament Europeu, ERC assegura que faran «tot el possible» per reclamar aquest sou amb retroactivitat.

Vox, per la seva banda, va alertar que estudiarà «accions judicials» contra l'Eurocambra per «prevaricació i malversació de fons públics» si es fan aquests pagaments. «Seria una manifesta il·legalitat que es remunerés dues persones per un treball no realitzat i en una situació incompatible amb l'exercici de càrrec d'eurodiputat», va assegurar l'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé.