Sánchez i Torra acorden reunir-se després de la formació del Govern central

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat de Catalunya, Quim Tor-ra, van acordar ahir mantenir una reunió després de la formació de l'Executiu a Espanya per reprendre el diàleg.

Ho van fer en una conversa telefònica que, segons fonts de la Moncloa i de la Generalitat, va ser cordial en tot moment i en què els dos dirigents van abordar la situació política actual.

La reunió entre tots dos tindrà lloc quan s'hagi format el gabinet de coalició que està dissenyant Sánchez i que, previsiblement, no se sabrà fins a la setmana que ve.

En la conversa, que va tenir lloc ahir al matí i que va durar uns set minuts, no van concretar encara si la trobada tindrà lloc a Madrid o a Barcelona, segons les fonts.

Sánchez va traslladar a Torra que vol recomençar i reprendre el diàleg, i també la seva «voluntat sincera» d'intentar arreglar el conflicte polític a Catalunya.

Fonts de la Generalitat també van remarcar que la reunió, la primera des que Sánchez va revalidar el càrrec de president, va transcórrer en un to cordial i que els dos presidents van comprometre's a mantenir una reunió després de la formació del Govern central.

Torra vol que aquesta reunió serveixi per encarrilar la taula de negociació entre governs que van pactar PSOE i ERC de cara a la investidura.

Segons l'acord, aquesta futura taula de negociació entre governs es crearà 15 dies després que es formi el Govern i actuarà «sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic».

Les mesures que consensuïn les dues parts se sotmetran a consulta a Catalunya.

D'altra banda, pel que fa a la formació del Govern central, Pedro Sánchez va imposar la seva marca en el proper executiu de coalició i va resoldre la seva primera fricció amb Podem nomenant tres vicepresidentes més, que ocuparan aquest càrrec al costat de Pablo Iglesias.

Tres dones que ja eren pesos pesants de l'equip de Sánchez, el paper de les quals adquireix en aquest nou Executiu més rellevància i, alhora, resta visibilitat al líder de Podem.

Durant dies, abans fins i tot de la investidura, els noms dels ministres de Podem s'han anat filtrant als mitjans de comunicació sense esperar que fos el president del Govern –el que té la potestat per nomenar els membres del Consell de Ministres– qui els fes oficials.

Pedro Sánchez s'ha servit d'aquesta potestat per sorprendre tothom, fins i tot Podem: la Moncloa va anunciar que Teresa Ribera tindrà també una vicepresidència, Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que ocuparà al costat de les ja esperades per Carmen Calvo, Nadia Calviño i Pablo Iglesias.

Fonts del partit d'Iglesias neguen qualsevol malestar després d'assabentar-se de la quarta vicepresidència, que desconeixien, però el cert és que el primer Govern de coalició de la democràcia neix amb tota mena d'especulacions sobre les primeres discrepàncies entre una part i l'altra. I amb les primeres friccions.

I això que aquest Govern, formalment, encara no s'ha format, i encara se n'han de revelar moltes carteres.

Al llarg del matí, la Moncloa va enviar amb comptagotes els missatges sobre la formació de l'Executiu.

El primer que va fer va ser confirmar la vicepresidència d'Iglesias i els quatre ministeris que tindran membres d'Unides Podem: la vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030 per a Iglesias, el ministeri d'Igualtat per a Irene Montero, el de Treball per a Yolanda Díaz, el d'Universitats per a Manuel Castells i la car- tera de Consum per a Alberto Garzón.

Les tres vicepresidentes i altres noms que s'espera que continuïn –com els de José Luis Ábalos, María Jesús Montero i Fernando Grande-Marlaska– formaran el nucli dur d'aquest nou Executiu del Govern, en el qual encara falten molts noms per confirmar o per anunciar.