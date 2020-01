El Suprem manté la inhabitilització de Torra com a diputat

La Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem ha rebutjat aquest divendres suspendre d'urgència l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va retirar la credencial de diputat al Parlament de Catalunya al president de la Generalitat, Quim Torra. Adopta així el mateix criteri que va fixar ahir respecte al líder d'ERC Oriol Junqueras, sobre qui tampoc va adoptar la mesura cautelaríssima plantejada per invalidar de moment el criteri.

La magistrada Pilar Teso s'ha abstingut en aquest assumpte, ja que va ser membre de la JEC que va ordenar al president de la Generalitat retirar els símbols independentistes. Aquest divendres l'ha substituït a la Sala el magistrat José Luis Requero.

El recurs de Torra anava dirigit contra l'acord de la JEC, adoptat divendres passat, 3 de gener, que el va declarar inelegible de forma sobrevinguda en compliment de la condemna per desobediència que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el desembre passat, per no retirar els llaços grocs del Palau de Generalitat en període electoral.

La decisió afecta al seu càrrec com a diputat al Parlament de Catalunya, així que aquest òrgan haurà d'estudiar com afecta la seva condició de President, que exigeix que sigui membre de la Cambra autonòmica. L'alt tribunal deixa per a més endavant l'estudi sobre el fons de l'entenimentat impugnat, així com una possible suspensió un cop escoltades la resta de parts en el litigi.