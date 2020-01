Trump diu que Soleimani volia atacar una ambaixada nord-americana

El president dels Estats Units, Donald Trump, va explicar ahir que va decidir matar el poderós general iranià Qasem Soleimani perquè l'Iran planejava fer volar l'ambaixada nord-americana a l'Iraq. «Enxampem un monstre total, l'eliminem i hauria d'haver passat fa temps. Ho vam fer perquè (els iranians) volien fer volar l'ambaixada, i també per altres raons molt òbvies, algú va morir, un dels nostres militars va morir, va haver-hi gent ferida greu just la setmana anterior», va dir Trump a la Casa Blanca. I va remarcar que «Soleimani tenia més d'una ambaixada en concret en el pensament» per a un possible atac.

Soleimani va ser assassinat el 3 de gener passat en una operació militar nord-americana amb un dron en les proximitats de l'aeroport de Bagdad. Aquesta acció va arribar dies després que un contractista nord-americà perdés la vida en un atac contra una base militar, al qual Washington va respondre amb una acció contra posicions de l'aliança de milícies xiïtes iraquianes Multitud Popular, que va deixar 25 morts en les seves files. En represàlia, membres i seguidors d'aquestes milícies van assaltar l'ambaixada dels EUA a Bagdad, fet que va ser seguit de l'atac nord-americà contra Soleimani.