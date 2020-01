Els dos últims CDR que eren a la presó surten en llibertat sota fiança

Els últims dos CDR acusats de terrorisme en el marc de l'operació Judes i tancats a la presó de manera preventiva a Soto del Real per ordre de l'Audiència Nacional van sortir ahir en llibertat sota fiança quan faltaven pocs minuts per a les nou del vespre, segons van confirmar fonts penitenciàries i de la defensa dels dos afectats.

Ahir al matí, el jutge instructor va decretar fiances de 15.000 euros per a Germinal Tomàs i de 30.000 per a Jordi Ros, i va justificar el canvi de mesures cautelars per la «situació personal d'arrelament» dels dos empresonats. El desembre ja van sortir els altres cinc CDR empresonats pels mateixos motius.

El jutge Manuel García Castellón afirma en les dues interlocutòries que «considera que ha de modificar-se la situació personal» dels dos investigats «en atenció, fonamentalment, a les seves circumstàncies personals», posades de manifest per les defenses. A banda de les fiances, el magistrat ordena l'obligació de comparèixer cada setmana al jutjat de guàrdia més proper als seus domicilis, la prohibició de sortir del territori espanyol, la retirada de passaport i l'obligació d'assenyalar un domicili a efectes de notificacions i citacions.

García Castellón manté que tots dos formaven part del «nucli productor» de l'ERT (Equip de Resposta Tàctica). A la interlocutòria sobre Tomàs, diu que la investigació «permet acreditar» la seva «participació» en la «manipulació, confecció i preparació de substàncies amb la finalitat de ser convertides en compostos explosius i incendiaris». I diu que «seria una peça clau en l'èxit del pla delictiu».

Pel que fa a Ros, diu que té un «paper rellevant en la confecció d'artefactes explosius i en la coordinació amb la resta de membres del denominat ERT» i que compra i s'interessa per «substàncies químiques considerades precursores d'explosius i material per al seu tractament».

Per la seva part, ERC i JxCat van reclamar explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per les detencions de 9 CDR el 23 de setembre en el marc de l'operació Judes.

Els republicans van demanar la compareixença de Grande-Marlaska a la comissió d'Interior del Congrés, i JxCat la demanarà formalment quan es constitueixi.

A més, el portaveu dels republicans a la cambra baixa, Gabriel Rufián, i la portaveu de JxCat, Laura Borràs, van registrar una sèrie de preguntes perquè el Govern espanyol doni explicacions per escrit del cas. Al text registrat ahir per ERC, el grup pregunta «quins eren els indicis reals i tangibles que justificaven l'actuació policial en els termes en les quals aquesta es va dur a terme». Pel que fa a l'escrit de JxCat, la formació qüestiona si es va respectar «la independència judicial i no hi ha hagut interferències del Govern per frenar la resposta ciutadana a Catalunya contra la sentència que anava a emetre el Tribunal Suprem».

A més, a l'escrit d'ERC, el grup també qüestiona si l'institut armat va complir la «neutralitat política» i es fa ressò d'informacions publicades a alguns mitjans que afirmaven que Grande-Marlaska no estava informat al detall de l'operació i hauria demanat explicacions a la Guàrdia Civil». El resultat de l'operació ha estat una acusació sobre delictes gravíssims i un extens oprobi públic i assetjament mediàtic als detinguts que, finalment, han acabat alliberats sota fiança», apunta el document, en el qual ERC també pregunta si el Govern espanyol prendrà alguna mesura per evitar «aquest tipus d'operacions de gran enrenou mediàtic amb indicis més que dubtosos».

Els republicans també pregunten com creu el ministeri de l'Interior «que s'ha de reparar el dany infligit tant als detinguts com als seus entorns familiars», i si «pensa establir alguna mesura disciplinària i mecanismes de control sobre les forces de seguretat de l'Estat per evitar futurs errors en la cadena informativa». Quant a JxCat, també pregunten pel «maltractament» denunciat per les defenses dels detinguts.