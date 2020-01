La Guàrdia Civil cita nou persones més a declarar pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha citat a declarar nou persones més pel tall que es va fer entre la Jonquera i el Pertús el passat 11 de novembre, segons ha advertit Alerta Solidària a través de les xarxes socials. Està previst que aquests manifestants declarin conjuntament els propers dies 14 i 15 de gener, conjuntament amb la resta de citats pel cos policial aquest divendres passat. En total seran dinou les persones que estan cridades a donar explicacions a la Guàrdia Civil per les protestes, i els investiga per delictes de desordres públics, danys i contra la seguretat viària. De moment, les defenses no tenen accés a les diligències prèvies i per això desconeixen més detalls del cas.

Aquestes citacions es produeixen després que a mitjans de desembre, la Policia Nacional cités a declarar deu persones pel mateix tall. El mateix dia que es va aixecar el tall al Pertús, on la competència és de la Gendarmeria, es va produir un nou tall a la tarda a Salt.

Alerta Solidària ha cridat a donar suport a les persones citades per la Guàrdia Civil els dies 14 i 15 de gener a les nou del matí.