La Junta Electoral retira l'acta de diputat a Torra i nomena Ferran Mascarell

La Junta Electoral Provincial de Barcelona va acordar ahir retirar la credencial de diputat de Parlament al president de la Generalitat, Quim Torra, i la seva substitució per Ferran Mascarell, que el succeïa en la llista electoral de JxCat de les últimes eleccions catalanes.

En una reunió celebrada ahir a la tarda, els membres de la Junta Provincial van acordar executar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) que va vetar Torra com a diputat, en entendre que no té competències per suspendre aquesta decisió, «i encara més quan el Tribunal Suprem» va rebutjar fer-ho ahir al matí. El Suprem va descartar suspendre d'urgència l'acord de la Junta Electoral Central que, el 3 de generpassat, va retirar a Torra l'acta de diputat autonòmic arran de la seva condemna per desobediència i deixava en mans del Parlament la decisió de si abandonava també la presidència de la Generalitat.

Després de conèixer la sentència de Tribunal Suprem, Torra va presentar un escrit davant la Junta Electoral Provincial per demanar que novament se suspengui el seu cessament com a diputat, en espera que l'alt tribunal es pronunciï, els propers dies, sobre les mesures cautelars sol·licitades pel president de la Generalitat per evitar la seva destitució.

En el seu acord, contra el qual no hi ha possibilitat de recurs, la Junta Provincial argumenta que no té competències per acordar la suspensió de la resolució de la JEC que ahir va mantenir el Tribunal Suprem. Per aquest motiu, va resoldre retirar la credencial de diputat a Torra, en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central ,que, al seu torn, l'instava a declarar de manera immediata la vacant de l'escó que el president de la Generalitat ocupa al Parlament. En conseqüència, la Junta va ordenar expedir una nova credencial de diputat a favor de Ferran Mascarell, que succeïa Torra en la llista de JxCat per la circumscripció de Barcelona, i estableix que aquesta s'ha de lliurar al representant general de la candidatura.

La JEC, en una decisió adoptada amb una gran divisió interna, va aplicar a Torra el principi d'«inelegibilitat sobrevinguda» per haver estat condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per no retirar els llaços grocs d'edificis públics en període electoral, encara que la seva sentència no és ferma. La decisió, que es va prendre a instàncies del PP, Ciutadans i Vox, invocava l'article 6.2 b) de la Loreg, que declara inelegibles els condemnats per sentència ferma o no ferma per una sèrie de delictes, entre aquests el d'actuar contra l'«administració pública» i «les institucions de l'Estat».

El cessament de Torra com a diputat podria comportar la seva destitució com a president de la Generalitat, atès que ser parlamentari és requisit per accedir al càrrec, d'acord amb l'Estatut.

En un acte a Vic al vespre, Torra va contraposar l'europeisme dels catalans amb l'actitud de l'Estat espanyol de mantenir-se «al marge» d'Europa. El president va reivindicar «els principis humanistes i republicans» dels catalans i veu «inconcebible» que l'Estat «vulneri» drets cívics i «desobeeixi» les resolucions dictades pels tribunals europeus. El president també va insistir que si es vol obrir la via política entre Catalunya i l'Estat, primer cal «desjudicialitzar» les relacions.