La jutgessa de guàrdia de Manresa denega l'habeas corpus a Junqueras

La jutgessa de guàrdia de Manresa va denegar la incoació de l'habeas corpus per a Oriol Junqueras, presentat ahir mateix al matí al jutjat d'instrucció número 1 de Manresa pel pare i la dona del líder republicà, Artur Junqueras i Neus Bramona. La magistrada que signa la resolució, Bibiana Segura, va rebutjar tramitar el procediment en considerar que la privació de Junqueras es va acordar per decisió judicial i que, per tant, la petició havia de ser inadmesa.

Els familiars de l'exvicepresident van utilitzar aquest procediment per denunciar una situació de «detenció il·legal» i demanar la posada en llibertat immediata del líder republicà després de la decisió del Tribunal Suprem de mantenir Junqueras a la presó tot i que el TJUE li va reconèixer la immunitat. La petició es va fer a la capital del Bages perquè és on hi ha els jutjats més pròxims a la presó de Lledoners, on està ingressat Junqueras. La Fiscalia no va tardar a reaccionar i es va oposar al fet que el jutge de guàrdia de Manresa obrís un procediment d'habeas corpus arran de la petició plantejada per la família del líder d'ERC. En un informe presentat ahir al matí al jutjat, el ministeri públic s'hi va pronunciar en contra. El jutjat de guàrdia havia trasllat la petició a la Fiscalia per conèixer la seva posició sobre l'habeas corpus, abans de prendre una decisió sobre la petició. El jutjat de guàrdia de Manresa tenia 24 hores per decidir si obria procediment d'habeas corpus, la qual cosa obligaria a posar Junqueras a disposició judicial de forma immediata.

Minuts abans de les 9 del matí, una quarantena de persones esperaven a la porta dels jutjats manresans amb cartells exigint «Amnistia» per al republicà. Entre d'altres, hi havia els regidors d'ERC de Manresa Marc Aloy, Anna Crespo, Jamaa Mbarki, Mariona Homs i Montserrat Clotet; la senadora Mirella Cortès; la delegada del Govern, Alba Camps; i representants de JxManresa, com Mercè Tarragó i Núria Masgrau.