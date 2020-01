L'Eurocambra acata la decisió del Suprem i no reconeix Junqueras com a eurodiputat

El Parlament Europeu (PE) va acceptar ahir la decisió de Tribunal Suprem espanyol que dictamina que Oriol Junqueras va perdre la seva immunitat en ser condemnat en ferm, i va anunciar que ja no reconeix el dirigent d'ERC com a eurodiputat, tot i que sí que ho va ser entre el 2 de juliol de 2019 i el 3 de gener del 2020.

Segons el president de Parlament Europeu, David Sassoli, Junqueras va iniciar el seu mandat el 2 de juliol passat però aquest va expirar el 3 de gener, dia en què la Junta Electoral Central espanyola va acordar que el dirigent d'ERC no pot ser eurodiputat per estar condemnat «per sentència ferma a pena privativa de llibertat». Així ho anunciarà el mateix Sassoli a l'inici de la primera sessió plenària del 2020, que comença dilluns que ve a Estrasburg i en la qual definitivament no estarà present Oriol Junqueras.

L'Eurocambra havia anunciat dilluns el reconeixement de Junqueras com a eurodiputat en un document intern i havia habilitat una bústia personal per al dirigent d'ERC a la seu de la institució a Brussel·les. També havia activat el seu perfil a la secció de la pàgina web on apareixen els membres espanyols, emprant una fotografia del seu periple anterior per l'Eurocambra entre 2009 i 2011.

No obstant això, l'anàlisi dels seus serveis jurídics de la notificació remesa pel Tribunal Suprem l'ha portat a concloure que el Parlament Europeu «està obligat a prendre nota sense dilació de les decisions que amb caràcter definitiu prenguin les autoritats judicials competents dels estats membres». El president de l'Eurocambra demanarà a les autoritats espanyoles competents que «notifiquin ràpidament» el nom del membre que substituiria Junqueras un cop corri la llista. El següent candidat a la llista d'Ara Repúbliques, la coalició formada per EH Bildu, ERC i BNG, per la qual va obtenir el seu escó Junqueras, és Jordi Solé (ERC), que ja va ser eurodiputat durant una part de la legislatura passada.

Els caps de les delegacions del PP i de Ciutadans a l'Eurocambra van coincidir a aplaudir la decisió de Parlament Europeu en línia amb el dictamen del Suprem. Dolors Montserrat (PP) va assenyalar al seu Twitter que «es fa justícia» i que la decisió és «una nova victòria per als demòcrates i una derrota per a aquells que van atemptar contra la democràcia». «Immunitat no és impunitat. Junqueras no és, ni serà, eurodiputat. Sobre els altres, treballarem pel suplicatori», va tuitejar per la seva banda Luis Garicano (Cs).

Per contra, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba va lamentar que les institucions europees «es deixin arrossegar per l'actuació venjativa i euroescèptica de l'Estat» espanyol, cosa que considera «una mala notícia per al projecte europeu». «Alguns treballen per empetitir Europa. Altres no pararem de lluitar per ampliar-la», va afirmar.



El recurs

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, va avançar que recorrerà la suspensió davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), segon òrgan en importància de l'estructura judicial europea, just per sota del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

D'altra banda, en un comunicat ERC va mostrar la «indignació» amb la posició de Sassoli i va subratllar que la sentència del TJUE va ser «absolutament clara» en establir que Junqueras és eurodiputat des de la proclamació dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu i que gaudeix d'immunitat parlamentària des d'aquell dia. Per això, opinen que «l'Estat espanyol hauria d'haver tramitat un suplicatori si volia revertir aquesta condició». Com que «no ho va fer», des d'aleshores «ha sotmès Oriol Junqueras a una situació d'indefensió». És per això que ERC ha exigit que es compleixi la sentència del TJUE i que «no prevalguin els interessos d'un estat membre per sobre dels interessos de la Unió», ja que això «posaria en qüestió els seus principis fundacionals».