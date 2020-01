Pablo Llarena demana suspendre la immunitat de Puigdemont i Comín

El jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena va rebutjar ahir revocar les euroordres contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, si bé va demanar al Parlament Europeu que suspengui la seva immunitat com a eurodiputats per poder procedir al seu lliurament.

Mentre no concedeixi aquest suplicatori, les euroordres queden de facto congelades, ja que no tenen efecte fora d'Espanya, i per això tots dos europarlamentaris podran acudir a Estrasburg dilluns per exercir les seves funcions en el ple de l'Eurocambra, indiquen fonts jurídiques. No passa el mateix en territori espanyol, on, segons aclareix Llarena, no els protegeix la immunitat parlamentària; les seves ordres segueixen operatives a Espanya i podrien ser detinguts sense necessitat de suplicatori perquè quan van ser elegits ja estaven processats en la causa del procés.

El magistrat, que va dictar ahir dues actuacions, també va comunicar formalment al jutge belga encarregat de les seves euroordres que paralitzi la tramitació de les euroordres fins que el Parlament Europeu es pronunciï.

A la llum de la recent sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Llarena reconeix que Puigdemont i Comín estan protegits davant de «tota mesura de detenció» i «actuació judicial fora d'Espanya».

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, informarà el ple de l'Eurocambra sobre l'obertura del procediment requerit pel jutge Llarena i remetrà el cas a la comissió d'Afers Jurídics. Aquest tràmit es podria fer a la sessió plenària de la setmana que ve, precisament la primera a la qual acudiran Puigdemont i Comín (acompanyats de Torra i Torrent) després de la sentència favorable del TJUE.

La comissió d'Afers Jurídics, que en la legislatura actual té un eurodiputat del PP (Esteban González Pons) i un altre del PSOE (Ibán García del Blanco) com a únics membres titulars espa-nyols, nomena el ponent encarregat del cas i inicia el procés que conclou amb un informe de recomanacions que ha de votar el ple.

El reglament de la cambra indica que la comissió d'Afers Jurídics ha d'examinar el cas «sense demora, però tenint en compte la seva complexitat relativa», i diverses fonts parlamentàries han coincidit a afirmar que el procés podria arribar a demorar-se fins mig any abans que s'arribi al vot definitiu.