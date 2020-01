Sánchez prioritza l'economia en el nou Govern

Pedro Sánchez ha decidit donar prioritat a l'economia en el seu nou Govern i en la segona jornada d'anuncis va sorprendre amb perfils tècnics per a carteres com a Exteriors mentre confirmava bona part dels seus actuals ministres.

En cap de les travesses figurava la triada per Sánchez per al ministeri d'Afers Exteriors, Arancha González Laya. Una jurista experta en comerç internacional que en aquest moment, precisament, dirigia l'ITC, organisme conjunt de l'ONU i l'Organització Mundial de Comerç dedicat a aquest camp. La seva elecció –que ha agradat a les files de Podem i ha estat ben vista per antecessors del PP en el càrrec com José Manuel García Margallo– és conseqüent amb el caràcter que es vol donar en aquesta nova etapa a la diplomàcia, col·locant l'economia com a epicentre de les relacions exteriors. I un economista de prestigi internacional serà qui assumeixi un dels reptes més complicats que tindrà el Govern: la reforma del sistema de pensions. Es tracta de José Luis Escrivá, fins ara president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que serà ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions.

Hi ha hagut una altra sorpresa, en aquest cas més política, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, serà el pròxim ministre de Sanitat. Sánchez dona així una cartera a un dels negociadors que va aconseguir l'abstenció d'ERC en el Congrés que va fer possible la seva investidura.

En aquesta jornada en la qual els anuncis i confirmacions de ministres es van succeir, com dijous, amb comptagotes, es va saber que repetiran cinc ministres de l'encara Executiu en funcions. Com ja s'esperava, es va confirmar que el secretari d'Organització socialista, José Luis Ábalos, segueix en el seu ministeri. Ábalos continuarà a la cartera de Foment, ara rebatejada com de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. La seva cartera mantindrà les competències d'habitatge i, segons Moncloa, anirà «més enllà» i se centrarà també en el desenvolupament integral d'àrees metropolitanes. També es va confirmar la permanència en el Consell de Ministres de Fernando Grande-Marlaska al capdavant d'Interior; Luis Planas en Agricultura, Pesca i Alimentació; Reyes Maroto en Indústria i Margarita Robles al capdavant de Defensa. Tots ells se sumen als quatre noms de dones que va confirmar dijous Sánchez: les tres vicepresidentes Carmen Calvo, Nadia Calviño i Teresa Ribera i la portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero.

I se sumen també als cinc membres de Podem en l'Executiu: Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón i Manuel Castells.

Falta un dia perquè Sánchez informi el rei formalment de la composició total de l'Executiu, i encara queden titulars de carteres per confirmar. I encara que és previst que el cap de l'Executiu informi de tot el Govern diumenge, el cert és que Sánchez ja ha anat comunicant a Felip VI els noms dels ministres que està triant. A més, no està regulada la forma en què Sánchez ha de comunicar al rei aquesta llista.