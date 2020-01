Thomas Piketty afirma que «cal demanar als independentistes quin model d'Europa volen»

L'economista francès Thomas Piketty diu que cal demanar als independentistes «quin model d'Europa volen» en cas d'aconseguir la independència de Catalunya: un model de «solidaritat fiscal» amb la resta de països europeus o «conservar tots els seus diners i convertir-se en un altre Luxemburg». Així va respondre Piketty a l'exeurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa quan li va preguntar la seva opinió sobre la qüestió catalana ahir durant una conferència celebrada al Palau Macaya de La Caixa a Barcelona.

L'economista francès, considerat un dels més influents del segle XXI, va presentar Capital i ideologia (Deusto / Ed62), en què repassa la història de les desigualtats econòmiques des de les societats esclavistes fins a l'actualitat. Piketty admet que el conflicte entre Catalunya i Espanya és «molt complex» i hi intervenen molts determinants culturals i identitaris, però diu que «les qüestions fiscals no poden ser ignorades» en tractar-se d'una regió rica. L'autor remarca que el vot independentista a Catalunya es concentra en els ciutadans «amb més formació i riquesa», i ho ha comparat amb els resultats del referèndum del Brexit, en què les persones amb més formació i poder adquisitiu, en canvi, es van oposar a separar-se de la Unió Europea. En la seva obra, Piketty afirma que hi ha grups polítics d'esquerres a l'independentisme que aspiren a «impulsar noves experiències socials», que són «minoritaris». Però a ulls de molts sobiranistes, afegeix en el seu llibre, «la idea és constituir-se en un Estat propi per conservar la totalitat dels ingressos per desenvolupar Catalunya i reduir els impostos als agents econòmics i atreure inversions».