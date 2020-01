El Tribunal de Comptes investiga Josep Maria Jové i Josep Ginesta per les despeses de l'1-O

El Tribunal de Comptes ha decidit afegir Josep Maria Jové i Josep Ginesta en la investigació de les despeses de l'1-O i els ha citat per al proper 28 de gener, igual que la resta de 27 investigats, entre els quals hi ha tots els excàrrecs públics condemnats pel Suprem, Carles Puigdemont i Toni Comín. Cap d'ells ha de comparèixer personalment, sinó que ho poden fer els seus advocats per conèixer detalladament quins imports els reclamen. També se'ls concretarà la fiança provisional conjunta i solidària que hauran d'avançar per garantir el retorn dels diners en cas que siguin condemnats.

En concret, la notificació els cita per fer la «liquidació provisional» després de les denúncies presentades per Societat Civil Catalana, Advocats Catalans per la Constitució i la fiscalia.

El tribunal ja va tancar fa mesos la fase preliminar del procés un cop va concloure que existien indicis d'irregularitat en l'ús de diner públic del Govern.

El pas següent és redactar l'acta de liquidació provisional, que determinarà les quantitats i els autors de la suposada malversació, i això anirà seguit de l'activació d'un embargament de béns preventiu.