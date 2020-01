Trump afirma que mereixia el premi Nobel de la pau, i no pas el 'premier' etíop

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que ell mereixia el premi Nobel de la pau en lloc del guardonat d'enguany, el primer ministre etíop, Abiy Ahmed, premiat per l'acord de pau assolit el 2018 entre Etiòpia i Eritrea.

«Diré una cosa sobre el premi Nobel de la pau. Vaig assolir un acord. Vaig salvar un país i vaig sentir fa poc que el cap d'aquest país ha obtingut el Nobel de la pau per salvar el país», va afirmar Trump. «Vaig dir: 'Què? Hi vaig tenir res a veure, amb això?'. Sí, però què vols que hi faci», va explicar durant un acte a l'estat d'Ohio.

Els Estats Units no va tenir un paper rellevant o reconegut en el procés de converses entre Etiòpia i Eritrea, que va concloure amb un acord que va posar fi a un conflicte que va tenir lloc entre el 1998 i el 2000 i que va provocar 80.000 morts.

Les autoritats etíops no van reaccionar a les paraules de Donald Trump.