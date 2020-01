La concentració de Vox a Barcelona acaba amb banderes franquistes davant una protesta de signe contrari

La concentració convocada per la plataforma 'España Existe' i Vox a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra el nou govern de Pedro Sánchez ha acabat aquest diumenge al migdia amb la presència d'unes desenes de persones amb banderes i símbols franquistes i falangistes. A la mateixa plaça, unes 300 persones, convocades per col·lectius antifeixistes, han protestat contra l'acte de Vox. Un cordó dels Mossos d'Esquadra ha mantingut separades les dues protestes i, quan la concentració liderada pel partit d'ultradreta s'ha desconvocat, els agents han fet una doble línia policial perquè la distància fos més impermeable, per l'arribada del grup amb símbols franquistes. Ha estat aleshores quan s'han llançat alguns objectes a banda i banda, com llaunes i ous, però la tensió no ha anat a més.

Més de mig miler de persones han participat aquest diumenge al migdia a l'acte a Barcelona de la plataforma 'España Existe', en una convocatòria davant dels ajuntaments de les ciutats de l'estat espanyol, amb cartells del partit d'ultradreta amb missatges com "Pedro Sánchez traïdor" i "Espanya no es ven, es defensa". També han cridat proclames com "Puigdemont, a presó".

"Reivindiquem la nostra nació, Espanya, la sobirania i la Constitució", ha afirmat el diputat de Vox al Congrés Ignacio Garriga, que creu que el nou govern espanyol és "il·legítim". Ha afegit que, davant el govern de la Generalitat, lliuraran "una batalla judicial, social i política sense quarter per garantir la llibertat de tots els catalans i espanyols".

A l'altra banda de la plaça, davant del Palau de la Generalitat, unes 300 persones s'han manifestat en contra d'aquest acte. "Estem aquí per protestar contra el feixisme i defensar l'espai públic", ha subratllat el diputat de la CUP Carles Riera, entre els participants a la manifestació. Riera ha denunciat que la convocatòria de Vox tingués permís de la Conselleria d'Interior: "Al feixisme, no se li pot deixar cap espai, ni un metre. Tot l'espai que se li deixa lliure es converteix en un atac a la democràcia, les llibertats i els drets. Amb el feixisme no es dialoga; se'l combat i se'l derrota amb l'espai públic i amb la lluita política".

Riera també ha criticat el cordó policial, que ha mantingut la manifestació separada de l'acte de Vox: "Els feixistes campen lliures per la plaça mentre que els cossos de seguretat tenen encapsulades les antifeixistes". El cupaire ha lamentat que els Mossos han identificat i denunciat una noia que portava una pancarta antifeixista, segons ha explicat. "Aquest és el problema, els feixistes reben un tracte de favor i de privilegi i les antifeixistes sempre patim la repressió", ha carregat.

Entre càntics i proclames entrecreuades, alguns dels manifestants s'han increpat i insultat separats pels agents dels Mossos d'Esquadra mentre ha durat l'acte de Vox. Al final, ha arribat una desena de persones amb banderes franquistes i falangistes i els Mossos han reforçat el cordó policial. Part dels participants a l'acte de Vox han marxat; altres s'han quedat.

Els crits han pujat de decibels i s'ha viscut algun moment de tensió, sobretot amb el llançament d'alguns objectes, però les concentracions de signe contrari s'han mantingut separades en tot moment. Aquesta situació ha durat una hora aproximadament, quan els participants a la protesta convocada per grups antifeixistes han marxat.



Manifestants d'ultradreta increpen i agredeixen un equip de Betevé



Aleshores les poques desenes de persones que quedaven a la plaça, la majoria amb símbols franquistes, s'han apropat davant del Palau de la Generalitat. En aquest moment, alguns manifestants d'ultradreta han increpat i agredit un equip de Betevé i han escopit la lent de la càmera per impedir-ne la gravació.Pocs minuts després, els manifestants d'ultradreta han abandonat la plaça.