El Govern català insisteix que Quim Torra seguirà excercint com a diputat

El govern català no va fer cas ahir a la resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona i va insistir que el president de la Generalitat, Quim Torra, seguirà sent «diputat» i que la llista electoral de JxCat «no correrà». En declaracions a RAC1, la portaveu de Govern, Meritxell Budó, es va referir així a la decisió que la Junta Electoral Provincial de Barcelona va prendre divendres a la tarda de retirar la credencial de diputat de Parlament al president i de substituir per Ferran Mascarell, que el succeïa a la llista electoral de JxCat de les últimes eleccions catalanes.

Budó va argumentar que aquest organisme «no té competències per retirar la condició de diputat a cap membre del Parlament», i que tampoc existeix «cap sentència ferma» que ho ordeni. A més, la portaveu va afegir que aquest acord de la Junta Electoral Provincial «no té cap recorregut», perquè, segons el seu parer, només competeix al Parlament català retirar l'acta de diputat a un parlamentari. «No estem desobeint la Junta Electoral. Estem posant sobre la taula una evidència, perquè no tenen competències per a això», va assegurar Budó.

Meritxell Budó també va dir que no li constava que se li hagués expedit una credencial de diputat a Ferran Mascarell. «La llista de JxCat no correrà i Torra continuarà sent diputat i president. Aquesta és la realitat», va assegurar.

Els membres de la Junta Provincial van acordar divendres al vespre executar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) que va vetar Torra com a diputat. De fet, el Suprem va descartar el mateix divendres al matí suspendre d'urgència l'acord de la Junta Electoral Central que, el passat 3 de gener, va retirar a Torra l'acta de diputat autonòmic arran de la seva condemna per desobediència i deixava en mans de Parlament la decisió de si abandonava també la presidència de la Generalitat.

Tot i la desestimació de les mesures cautelaríssimes sol·licitades per Torra, Budó va assegurar que el Suprem dona ara «cinc dies per escoltar les parts abans de posicionar-se», cosa que espera que passi el dilluns 20 de gener.

Preguntada per si Torra podrà exercir com a diputat al ple del 22 i 23 de gener, Budó va insistir que «no només puc posar la mà al foc per això, sinó que el president de Parlament va garantir ahir aquests drets». També va remarcar que el Govern no es mourà de la tesi que Torra continuarà com a diputat i com a president.

No obstant això, la portaveu de la Generalitat ha evitat respondre a la pregunta de si Torra acatarà o no una condemna en ferm del Suprem sobre la seva inhabilitació. «No em correspon a mi respondre a aquesta pregunta. Respectaré el seu posicionament», es va limitar a assegurar, i va comentar que s'estan treballant les al·legacions.

A la pregunta de si, en cas d'una inhabilitació, Torra convocaria abans eleccions, Budó es va limitar a recordar que el president té aquesta competència, però va subratllar que «no estem contemplant aquest escenari».

Sobre les declaracions de l'advocat Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, en les quals ha descartat que el líder d'ERC acudeixi a l'Eurocambra dilluns, Budó va recordar que Torra va demanar al Govern ser diligents si hi havia alguna possibilitat que ho fes, i va afegir que qualsevol acció havia d'estar d'acord amb la defensa de Junqueras: «Ja han manifestat que tenen una altra estratègia. Com a Govern hem de respectar l'estratègia de la defensa».

El futur de Quim Torra com a president de la Generalitat segueix en perill. Si bé ha rebut el suport explícit tant per part del seu propi partit com per part dels seus socis de Govern, ERC, la més que possible pròxima resolució per part del Tribunal Suprem podria tensar molt la corda. A banda de la justícia, les cada vegada més tenses relacions entre els dos partits al Govern podrien desembocar tard o d'hora en eleccions.