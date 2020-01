L'advocat de Quim Torra assegura que el president de la Generalitat acatarà la sentència si és inhabilitat pel Suprem

L'advocat de Quim Torra, Gonzalo Boye, va insistir ahir que Torra segueix sent president de la Generalitat i diputat al Parlament, però va reconèixer que el president «obeiria» una possible inhabilitació en cas que hi hagi una sentència definitiva.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Boye va indicar que «el president Torra ha tingut sempre molt clar que si hi ha una condemna ferma i el Parlament de Catalunya executa aquesta sentència ho acatarà», però va perfilar que «una cosa és això i l'altra que li robin l'àrbitre, se li enduguin la pilota i que no li deixin jugar la resta del partit, que és el que pretén fer la Junta Electoral Central (JEC)», va avisar.

Boye va insistir que la JEC és un òrgan administratiu que no pot passar per damunt del Tribunal Suprem ni de la mesa del Parlament per retirar-li la condició de diputat, i va considerar que actuava amb «presses» per avançar-se a la possibilitat que el Suprem doni la raó a Torra i tombi l'acord de la JEC. «Si posem el mateix escenari en una altra comunitat autònoma, hi hauria consens que el que ha passat amb Quim Torra és una barbaritat», va assenyalar l'advocat, que ha avisat la JEC i el Suprem. «Emetre credencials indegudes és delicte. Tinc l'ordre de Torra d'anar fins al final», va manifestar Boye.