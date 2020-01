Montero haurà de treballar per l'agenda «feminista»

?La implantació de totes les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, la reforma dels delictes sexuals en el Codi Penal i l'avanç cap a la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits són els principals reptes que afrontarà la dirigent de Podem Irene Montero com a ministra d'Igualtat del nou Govern de coalició. Montero comptarà amb la fins ara portaveu de Podem, Noelia Vera, com a secretària d'Estat d'Igualtat, i amb la jutge Victòria Rosell com a delegada de Govern contra la Violència de Gènere. Aquestes tres dones hauran d'implantar l'agenda «feminista» en les polítiques públiques, tenint en compte que l'acord per al Govern de coalició inclou una trentena de mesures amb aquest objectiu. Unides Podem va ser l'únic partit que es va abstenir en la votació per a l'aprovació d'aquest pacte Pacte d'Estat.