El president de l'ACVOT amenaça un equip de Betevé en una manifestació

El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas, va assistir divendres a la nit a la protesta ultra contra el 89è tall de la Meridiana, la manifestació independentista que es manté arran de la sentència de l'1-O.

En veure's gravat per una càmera de Betevé, Vargas es va apropar als periodistes i els va exigir que eliminessin les imatges. «Que ho esborris. Si no, et trenco la càmera», se sent que diu el president de l'ACVOT al reporter. «Que no vegi cap imatge meva perquè si no ho passaràs malament», va dir al periodista.