Torra acompanyarà aquest dilluns Puigdemont i Comín en el seu primer ple al Parlament Europeu

El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyarà aquest dilluns l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín en el seu primer ple com a eurodiputats al Parlament Europeu, que se celebrarà a Estrasburg (França) i en el qual no estarà present el líder ERC, Oriol Junqueras, un cop la institució li va retirar la seva condició d'eurodiputat després d'haver estat inhabilitat pel Tribunal Suprem (TS).

Torra --pendent de la seva situació després de ser declarat inelegible i inhabilitat com a diputat del Parlament per la Junta Electoral Central (JEC)-- assistirà al ple de l'Eurocambra, juntament amb diversos membres del Govern, així com una delegació d'ERC encapçalada pel vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent.

La sessió plenària començarà a les 17 hores i serà la primera vegada que participin com a eurodiputats Puigdemont i Comín després d'haver estat reconeguts per la justícia europea el 19 de desembre.

A més, l'organització Omplim Estrasburg ha organitzat una manifestació i un acte als voltants de la seu del Parlament Europeu, acte en què intervindran alguns polítics independentistes i es llegirà el manifest 'Tornem a omplir Estrasburg: persistir és guanyar'.



Puigdemont i Comín

Puigdemont i Comín, a Bèlgica des de finals del 2017, ja van expressar la seva intenció d'acudir a la sessió plenària de gener a l'Eurocambra poc després que es conegués la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va aclarir l'abast de la immunitat parlamentària de Junqueras.

Tots dos van ser reconeguts com a eurodiputats pel Parlament Europeu, un pas que els va permetre recollir la seva credencial permanent i acabar els tràmits per poder assistir i participar en el ple d'aquest dilluns.

No obstant això, tant l'expresident català com l'exconseller donaran els seus primers passos com a eurodiputats sense formar part de cap grup de l'Eurocambra tot i que tots dos han demanat integrar-se en els Verds/Aliança Lliure Europea (ALE) --que precisament va nomenar recentment Junqueras com el seu vicepresident primer--. La formació ecologista encara no ha pres una decisió, per la qual cosa començaran com "no inscrits".

El grup --compost pels Verds però també per formacions nacionalistes de tot Europa-- debatrà la seva petició al llarg de la setmana, però no està garantit que prenguin una decisió; i, tot i que la part d'ALE sí desitja acceptar la petició de Puigdemont i Comín, hi ha dubtes d'alguns eurodiputats verds, han assegurat fonts ecologistes a Europa Press.



Aixecament de la immunitat

El president de l'Eurocambra, David Sassoli, informarà al ple en obrir-se la sessió que tant Puigdemont com Comín han assumit la seva condició d'eurodiputats amb caràcter retroactiu des del 2 de juliol, i també podria anunciar que Espanya ha sol·licitat l'aixecament de la seva immunitat, sempre que aquesta petició arribi al Parlament Europeu abans que comenci la sessió.

Aquest pas formal obrirà la porta al començament del procés que podria trigar mesos i que passa en primer lloc per traslladar la qüestió a la comissió d'Assumptes Jurídics; aquesta haurà de nomenar un ponent que elaborarà l'informe que després serà votat tant per la mateix comissió europarlamentària com pel conjunt d'eurodiputats.



Oriol Junqueras

En el mateix discurs, Sassoli també anunciarà que el mandat de Junqueras va acabar el 3 de gener, dia en què la Junta Electoral Central (JEC) va rebutjar atorgar-li la credencial d'eurodiputat.

A la presó amb una condemna ferma per la seva participació en el procés independentista, Junqueras va ser inhabilitat pel Suprem aquest dijous, i posteriorment l'Eurocambra va retirar el seu dret a fer tots els tràmits per poder exercir com a eurodiputat.

Després de gairebé dos dies estudiant les actuacions dictades pel Suprem, els serveis jurídics del Parlament Europeu finalment van concloure que la jurisprudència del TJUE obliga la institució a "prendre nota sense dilació de les decisions que amb caràcter definitiu prenguin les autoritats judicials competents dels estats membres".