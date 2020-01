Vox proposa una acció contra Sánchez davant els ajuntaments

? Vox es concentrarà avui davant d'ajuntaments d'Espanya com a primera acció d'oposició al carrer al Govern de Pedro Sánchez i Unides Podem. Amb aquesta acció, el partit de Santiago Abascal vol reivindicar la identitat d'Espanya, la seva sobirania i la Constitució davant d'un Executiu «en mans de separatistes». La concentració ha estat convocada oficialment per la plataforma «Espanya Existeix», molt propera a Vox, i dirigents del partit seran els encarregats de llegir un manifest que serà igual a tots els municipis. S'espera que la concentració més multitudinària sigui la de Madrid, davant del palau de Cibeles, on el mateix Abascal serà l'encarregat de reivindicar la història d'Espanya, «forjada per generacions passades i presents», i que «ha de ser guardada i protegida» per a les generacions futures.