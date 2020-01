Demòcrates convoca un congrés per concretar una via unilateral

Demòcrates de Catalunya ha convocat el seu segon congrés nacional per al proper mes de març en el qual concretarà la via unilateral i d'«insubmissió col·lectiva com a única via» per aconseguir la independència de Catalunya.

Segons ha informat el partit en un comunicat, ahir Demòcrates de Catalunya, escissió independentista de l'antiga Unió Democràtica i que està integrat en el grup parlamentari d'ERC al Parlament, va reunir el seu consell nacional i va convocar el seu pròxim congrés nacional, el màxim òrgan de debat i decisió.

Al congrés el grup aprofitarà per debaree les ponències «El camí cap a la independència» i «El model d'estat independent». Es tracten de documents que aposten per la via unilateral i d'insubmissió col·lectiva com a única via per a la independència catalana i per un model de país basat en la «fraternitat i la democràcia directa».

D'altra banda, el consell nacional de Demòcrates de Catalunya també ha instat a debatre en el pròxim congrés nacional la continuïtat dels diputats de Demòcrates al grup parlamentari republicà. Al congrés també debatran sobre el seu suport al govern de la Generalitat.