Detenen 47 persones per traficar amb immigrants

Un total de 47 persones van ser detingudes en una macrooperació conjunta de la Policia Nacional amb la Royal Gibraltar Police, coordinats per l'Europol, per traficar amb persones procedents del Marroc, a les quals cobraven per donar-los documents falsos i perquè creuessin clandestinament de Gibraltar a Espanya.

L'organització, que hauria obtingut beneficis de més d'un milió d'euros, operava a divuit províncies espanyoles i a cinc països europeus, fet pel qual ha estat necessària la participació de dos centenars de policies espanyols al costat d'agents de Gibraltar.

L'organització falsificava la documentació necessària perquè els migrants obtinguessin un visat amb el qual accedir a Gibraltar i, un cop allà, travessaven la frontera de manera clandestina ocults en vehicles tot terreny amb els vidres tintats. A cada immigrant del Marroc se li cobrava entre 7.000 i 8.000 euros pel visat, al qual se sumaven entre 500 i 700 euros si necessitaven un allotjament temporal a La Línea de la Concepción (Cadis) o el trasllat fins a una altra província espanyola o país europeu.