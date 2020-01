Un home mor tirotejat després de ferir dos policies a punyalades a Madrid

Un home de 51 anys va morir de matinada per trets d'un policia al qual havia apunyalat al coll i a la boca, i també a un altre agent, que va rebre ferides al tòrax i a la clavícula, en un habitatge de Madrid al qual els agents havien acudit arran d'una denúncia per un cas de violència masclista. El succés va tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada, quan una dona va trucar a la policia per alertar que el xicot de la seva filla, que tenia antecedents policials per violència masclista i trencament de condemna, l'estava amenaçant de cremar-la viva.

Fins al domicili de Vallecas es va traslladar una dotació del Grup d'Atenció al Ciutadà de la Brigada de Seguretat Ciutadana, acompanyada de la mare de la suposada víctima. Quan la dona va obrir la porta, un home es va llançar contra un dels policies armat amb un ganivet i li va clavar una pu-nyalada a la boca.

L'agent va caure a terra mentre l'home apunyalava al tòrax l'altre agent, moment en què el policia ferit al coll va treure la seva arma i va disparar contra l'individu, que va morir. Els investigadors de la Policia Nacional, el cos que s'ha fet càrrec de la investigació del succés, consideren que l'home efectivament volia matar la parella.



Alta d'un agent

L'agent que va ser apunyalat al tòrax va ser donat d'alta ahir mateix, mentre que l'evolució del policia que va patir una ferida a la boca és bona dins de la gravetat i avui podria sortir de l'hospital. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el director general de la policia, Francisco Pardo, es van posar en contacte amb ells i els seus familiars per transmetre'ls el seu suport.