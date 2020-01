L'ANC intenta bloquejar la participació d'En Comú Podem a la taula catalana

L'Assemblea Nacional Catalana intenta bloquejar la participació d'En Comú-Podem a la taula catalana prèvia a la que constituiran el Govern espanyol i el català per abordar el conflicte polític a Catalunya. L'ANC afirma que només hi participarà si està formada exclusivament per independentistes, pel que exclou els comuns. Ha demanat un espai on només es parli amb el Govern de la independència, fet que la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha considerat com a «condició irrenunciable».

Els comuns no podrien participar si es vol mantenir la participació de l'ANC a la taula catalana, o almenys així ho han demanat des de l'entitat. A la nota, l'ANC precisa que, en el cas d'En Comú-Podem, «ja estarà representat a la taula de diàleg bilateral com a membre del Govern PSOE-UP i no tindria sentit que estigués als dos costats de la taula».

Així ho va acordar el secretariat nacional de l'ANC ahir després d'una reunió mantinguda a Calaf (Anoia) per debatre el moment polític actual, en què va reivindicar ser el «garant» que la negociació amb el Govern «no porti a una segona transició tancada per dalt», una nova reforma de l'Estatut, i per tant, que acabi sent un «pacte de tipus autonomista». «Hem de vetllar per que això no passi», va considerar.

L'ANC va exposar una sèrie de condicions davant la possibilitat que Torra convoqui una taula catalana que reuneixi a partits, entitats i actors socials abans d'afrontar el diàleg amb el Govern espanyol. Aquesta entitat reclama que la taula catalana «estigui formada exclusivament per partits, entitats i actors socials independentistes», de manera que es deixi fora les formacions no independentistes.

Així mateix, l'ANC va considerar que la taula bilateral ha d'usar-se exclusivament per «negociar els termes de la independència d'acord amb una majoria parlamentària independentista al Parlament o un referèndum binari sobre la independència acordat amb l'Estat i vinculant», i per parlar sobre la «fi de repressió».

Finalment, l'ANC, com a «entitat independentista més important de la societat civil», vol arrogar-se la potestat de fer un «seguiment i control» de la taula catalana, és a dir, de «fiscalitzar».

Amb tot l'ANC, creu «improbable» que el diàleg amb el Govern tingui recorregut, però no tanca la porta al diàleg, atès que «els costos d'una independència pactada serien molt menors», va al·legar.

Per la seva banda, la presidenta del grup En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha reaccionat a l'anunci del secretariat nacional de l'ANC.

A la piulada,la presidenta del grup al Parlament considera que s'està «ignorant la transversalitat del país» i ho qualifica com a «sectari». Afirma que el seu partit treballarà pel «diàleg i la empatia, tant a Catalunya com a Espanya».