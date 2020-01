El primer ministre d'Austràlia reconeix errades en la gestió dels incendis

El primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison, va admetre que s'han pogut cometre errors en la gestió dels incendis forestals que arrasen el país i sobre la qual ha rebut fortes crítiques. «Hi ha coses que es podrien haver manejat molt millor sobre el terreny», va reconèixer el primer ministre en una entrevista, on va anunciar a més que es posarà en marxa una investigació pública sobre la resposta als incendis. La disculpa del qüestionat primer ministre es va produir després que divendres milers de persones es manifestessin a diverses ciutats d'Austràlia per demanar la seva dimissió, a més d'exigir al Govern més mitjans contra el canvi climàtic i per lluitar contra els incendis forestals, que ja han causat 28 morts i milers de cases cremades.

Morrison, que s'ha erigit en defensor d'indústries contaminants com la del carbó i s'ha negat a relacionar la crisi climàtica amb l'agreujament dels incendis forestals, ha estat objecte de nombroses crítiques en les darreres setmanes. El primer ministre conservador va ser molt qüestionat per anar-se'n de vacances sense avisar a Hawaii en plena crisi abans de Nadal i durant les seves visites a les zones afectades ha vist de primera mà el rebuig d'alguns veïns, que s'han negat a donar-li la mà i fins i tot l'han insultat.

En relació amb les seves polítiques per fer front als efectes provocats per la crisi climàtica, Mor-rison va explicar que «el Govern continuarà amb els seus esforços per assolir els objectius» de reducció d'emissions, sense precisar res més.

Per altra banda, un bomber va perdre la vida quan lluitava contra un incendi que s'estava desenvolupant a l'estat de Victòria, al sud-est d'Austràlia. El bomber tenia més de 40 anys d'experiència i va morir quan treballava en l'extinció d'un incendi a l'àrea d'Omeo, segons va confirmar el responsable del seu departament, Chris Hardman.