Pedro Sánchez: «El Govern central tindrà diverses veus però una mateixa paraula»

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va garantir el «ferm propòsit d'unitat» del seu Executiu de coalició entre el PSOE i Unides Podem, que «tindrà diverses veus, però una mateixa paraula». En una compareixença al Palau de la Moncloa per confirmar la composició del nou gabinet, va defensar el perfil del Govern, que tindrà com a pilars el «diàleg, l'entesa i la convivència de famílies polítiques diferents».

El líder socialista va admetre la «singularitat» d'aquest executiu per ser el primer de coalició de la democràcia, que haurà de recórrer un «camí nou» que, segons la seva opinió, «servirà de referència en el futur». A més, va assenyalar que aquest model de Govern posa la política espanyola «en la mateixa senda europea» on conviuen moltes majories basades en l'entesa de diferents partits.

Sánchez va explicar que és un Govern de coalició amb el ferm propòsit d'unitat, que «es nodrirà d'idees plurals però caminarà en una única direcció», que «parlarà amb diverses veus però sempre amb una mateixa paraula».

Després de la seva declaració, i en una conversa informal amb els periodistes, el cap de l'Executiu va assegurar no haver percebut cap tensió amb Podem per la quarta Vicepresidència que va anunciar per a Teresa Ribera, que la formació morada desconeixia, així com va explicar que el que es va negociar amb Podem va ser l'encaix d'aquest partit en l'estructura de Govern.



Valoració dels nous ministres

També va rebutjar la idea que els ministres socialistes no tinguin pes polític, i va posar com a exemple el secretari d'Organització del seu partit, José Luis Ábalos, titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Però igualment va assegurar que la nova ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, i el de Seguretat Social, José Luis Escrivá, sorprendran en aquest aspecte.

El creixement econòmic i l'ocupació, l'entesa territorial, la justícia social i la transformació digital seran els principals eixos d'aquest Govern, com ho serà també, va destacar Sánchez, la «llibertat plena i efectiva de la dona». Segons va explicar, les quatre vicepresidències es dedicaran als quatre eixos primers, però a més va recordar que tres vicepresidentes són dones i la meitat dels ministres també. «Espanya no serà mai un país de dones sense veu», va destacar.

Per la seva part, el vicesecretari de Política Territorial de Partit Popular, Antonio González Terol, va assegurar que el seu partit farà tot el que pugui perquè «aquesta legislatura duri el menor temps possible, amb la llei a la mà, a la seu de la sobirania nacional i fidels a la Constitució». Per a ell, tenir un Executiu amb quatre Vicepresidències i divuit ministeris el converteix en el «Govern més car de la nostra història», i va explicar que és conseqüència del fet que «ningú pot quedar-se fora de la festa».



Un Govern «sobredimensionat»

Paral·lelament, la senadora i líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, va afirmar que Pedro Sánchez «ha dissenyat un govern sobredimensionat, ineficaç i amb molts ministeris només per acontentar els seus socis populistes». La senadora va mostrar la seva preocupació per l'agenda d'un nou govern que veu «clarament nacionalista, i que pretén trencar la igualtat i la llibertat de tots els espanyols», quelcom que, segons el seu parer, portarà «a que es deteriori l'economia i les institucions d'aquest país».

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va assenyalar que no té gaires esperances que les coses canviïn a Catalunya amb el nou Govern i va afegir que «governi qui governi, els ministres no han tingut gaire sensibilitat cap a Catalunya en els últims anys».