Puigdemont i Comín entren a l'Eurocambra: «És impossible que la UE segueixi mirant a un altre costat»

Carles Puigdemont i Toni Comín han entrat a la seu del Parlament europeu a Estrasburg ja com a eurodiputats de ple dret pocs minuts abans de les dues del migdia. En una atenció als mitjans, l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha assegurat que "la crisi catalana ha impactat en els fonaments de la UE" i que, per això, és "impossible" que la unió "pugui seguir girant els ulls cap a un altre costat". Puigdemont també ha remarcat l'absència d'Oriol Junqueras, a qui el Parlament europeu va retirar-li la condició d'eurodiputat després de la decisió del Suprem de no deixar-lo anar a l'Eurocambra tot i la sentència del TJUE que li reconeixia la immunitat. Puigdemont ha culpat Espanya de "no respectar les regles de joc".

Acompanyat del cap de l'executiu, Quim Torra, de consellers i representants de JxCat, ERC i la CUP, Puigdemont ha afegit que Junqueras hauria de ser avui a Estrasburg "si la UE fos veritablement una unió de drets i llibertats".

L'expresident ha afegit que el líder d'ERC té "els mateixos drets" que ell i Comín, i que a Junqueras encara li queda un recorregut a la justícia europea. També s'ha mostrat "convençut" que "molta gent" de l'Eurocambra voldria que estigués avui a l'hemicicle. "Crec que és convenient per Europa que Junqueras sigui eurodiputat", ha conclòs.

Puigdemont també ha dit que espera que el PSOE contribueixi a no judicialitzar la política i que, per tant, voti en contra del suplicatori.