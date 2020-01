Seat obre una nova etapa sense Luca de Meo

La marxa de l'italià Luca de Meo de la presidència de Seat ha deixat òrfena de lideratge la principal empresa industrial de Catalunya i del conjunt de l'Estat, de la qual depenen 15.000 llocs de treball directes i molts milers més d'indirectes. Aquests són els principals reptes que té al davant la factoria amb seu a Martorell en un any 2020 que es preveu també clau per a tot el sector automobilístic.



1. Noves adjudicacions

La fàbrica de Martorell treballa a ple rendiment i ha tancat l'any 2019 amb un rècord de producció de prop de mig milió de vehicles. Els propers anys, però, s'endevinen més complicats per l'aposta per l'electrificació del Grup Volkswagen, que encara no ha decidit on s'acoblaran molts dels models.

Els sindicats reclamen al consorci alemany que, a l'espera de conèixer els plans per a aquests vehicles, s'assigni aquest 2020 a Martorell algun altre model de combustió per afrontar amb més garanties d'ocupació els propers 5 o 6 anys.



2. Seguiran els rècords de vendes?

Seat ha tancat 2019 amb un nou rècord de vendes per segon any consecutiu, al comercialitzar un total de 574.100 vehicles, un 10,9% més que el 2018, fet que la converteix en la marca que més creix a Europa.

Podrà el nou president mantenir el fulgurant creixement de vendes aconseguit per De Meo, en un context de desacceleració econòmica i de canvis abruptes en el món de l'automòbil?



3. Ofensiva elèctrica

Seat està immersa en una ofensiva de productes de nul·les o baixes emissions, amb un calendari de llançaments que inclou mitja dotzena de nous models cent per cent elèctrics o híbrids endollables entre 2020 i 2021.

La cursa arrenca el 28 de gener amb la presentació del nou León, que estrenarà una mecànica híbrida endollable. El seguiran el Formentor, el SUV híbrid de Cupra, i que es fabricarà, com el León, a Martorell. També veuran la llum aquest 2020 la versió híbrida endollable del SUV Tarraco i l'El-Born, el primer cotxe elèctric de Seat, que s'acoblarà a Zwickau (Alemanya).



4. Emissions de CO2 i sancions

L'exigent normativa europea d'emissions de C02, que imposa sancions si s'excedeixen els nivells marcats, obliga les marques a virar cap a la electrificació, fet que comporta un increment dels costos d'R+D.

Els sindicats de Seat han reclamat al Grup Volkswagen que mantingui l'esforç inversor a Espanya perquè la marca no quedi fora d'aquesta estratègia elèctrica.



5. Mobilitat urbana

Entre els últims èxits de De Meo, que pot convertir-se en el nou home fort de l'aliança Nissan-Renault, destaca la creació d'una divisió a Seat que s'encarregarà de desenvolupar els productes i serveis pensats per a la mobilitat urbana i que treballarà per a tot el Grup Volkswagen.

Aquesta estratègia té en el seu focus als més joves, que busquen formes més assequibles per moure's a les ciutats, fàcils d'usar i pensades per a compartir, com poden ser els patinets o les motos elèctriques.



6. Xina, de nou al focus

Captivar el mercat xinès torna a ser un objectiu per a Seat, que ja ho va intentar sense èxit fa uns anys, i ho vol fer amb models elèctrics de petites dimensions, que són també els més assequibles.

A més de la Xina, l'automobilística amb seu a Martorell busca continuar la seva internacionalització augmentant la seva presència al nord d'Àfrica, i a Amèrica Llatina.



7. Cupra

Cupra, la marca esportiva situada sota el paraigua de Seat, ha complert un any havent assolit amb escreix els seus objectius inicials de comercialització de vehicles.

A més d'ampliar la seva gamma de productes, la marca, dirigida per Wayne Griffiths, afronta un 2020 en el qual està previst que s'obri la seu pròpia que s'està construint en el complex industrial de Martorell.



8. «Created in Barcelona»

De Meo ha aconseguit vincular la marca automobilística a Barcelona i ha fet seva l'etiqueta "Created in Barcelona", estrenyent així els seus vincles amb la capital catalana, al temps que ha fet realitat que, per primera vegada, un cotxe de Seat porti el nom relacionat amb toponímia catalana (el Tarraco).

Per al primer tram de 2020 està previst també la inauguració de l'anomenada Casa Seat, un espai obert a la ciutadania que acollirà concerts, xerrades o tallers i que servirà de centre de divulgació de les noves solucions de mobilitat.



9. Conveni col·lectiu

El nou president de Seat haurà d'encarar també a finals de 2020 la negociació d'un nou conveni col·lectiu per als 15.000 empleats que treballen a la companyia i que estableix una paga de beneficis per a la plantilla.

El comitè d'empresa, presidit per Matías Carnero (UGT) ja ha anunciat que una de les seves demandes serà destopar la quantitat màxima que estableix ara el Conveni i que el 2020 permetrà que els treballadors cobrin una paga extra d'uns 1.068 euros, a càrrec dels beneficis del 2019.



10. Seat i el procés

Luca de Meo ha demostrat el seu perfil diplomàtic durant la crisi política del procés i ha defensat l'arrelament de Seat a Catalunya i el seu interès per continuar a la comunitat catalana, alhora que ha demanat que se'ls permetés treballar amb normalitat.

En un dels moments més durs, durant els aldarulls de la tardor passada que van seguir a la sentència del procés, el directiu italià va arribar a recordar que el Grup Volkswagen té «altres opcions» per fabricar els cotxes de Seat.