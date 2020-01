El Tercer Sector reclama al nou govern espanyol uns pressupostos 100% socials

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya -que aglutina i representa més de 3.000 entitats socials catalanes- va reclamar al flamant govern espanyol que acceleri l'aprovació d'uns nous pressupostos «100% socials». «Uns comptes que posin el focus en les necessitats reals de les persones, que es compleixin i no quedin en paper mullat», va reivindicar ahir l'entitat liderada per Francina Alsina. En un comunicat, la Taula del Tercer Sector recorda a l'executiu de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias que entre les prioritats socials hi ha la lluita contra una pobresa «que és estructural», l'impuls d'unes polítiques d'habitatge «valentes» per pal·liar l'emergència habitacional, la millora de la qualitat i l'estabilitat de l'ocupació, i el reforç de les polítiques per a persones amb discapacitat.

L'entitat espera que amb la constitució del nou governs'iniciï una etapa d'estabilitat institucional «molt necessària per fer front a reptes socials que requereixen respostes urgents i eficaces». «La prioritat principal del nou executiu central ha de ser la lluita contra la pobresa i la reducció de les desigualtats», va insistir el grup.