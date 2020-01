Torra demana a Sánchez que faci efectiu el diàleg i la desjudicialització política

El president del Govern, Quim Torra, ha recordat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que les paraules com "diàleg" i "desjudicialització política" s'han "d'omplir". "Si no, estem enganyant i falsejant el que la ciutadania desitja", ha argumentat Torra des d'Estrasburg, on s'ha desplaçat per acompanyar Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats al Parlament Europeu, i ha exigit la retirada de les euroordres que pesen contra ells.

El cap de l'executiu ha insistit que el diàleg seriós que cal que s'abordi és l'autodeterminació, l'amnistia i la defensa dels drets civils i polítics. Torra ha celebrat que aquest dilluns és "un dia de celebració i d'alegria", però ha recordat que aquest és també un dia de reivindicació "per posar de manifest que no hi som tots, que falta l'eurodiputat Oriol Junqueras".

Torra ha recordat que han "exigit" la llibertat del líder d'ERC des del moment en què es va fer pública la sentència de TJUE i quan va ser reconegut per l'Eurocambra. "Som al seu costat i farem tot el que calgui perquè ell també hi sigui", ha afirmat.

El president del Govern ha justificat la celebració per l'entrada de Puigdemont i Comín a l'Eurocambra perquè se senten el Parlament Europeu "tan propi" com el Parlament de Catalunya. "Som europeus i volem ser aquí, on es decideixen les qüestions importants d'Europa", ha dit.