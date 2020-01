El canvi climàtic provoca cada any 3.500 morts prematures a Catalunya

El canvi climàtic provoca a l'any 3.500 morts prematures a Catalunya i és l'amenaça global més gran per a la salut el segle XXI, per la qual cosa el Govern ha impulsat un programa per combatre l'emergència climàtica, que inclou la creació d'un comitè científic que coordinarà la lluita contra aquesta crisi.

El Programa de resposta de Salut Pública per combatre l'impacte de l'emergència climàtica en la població, presentat ahir per la consellera de Salut, Alba Vergés, pretén ser un instrument que permeti disposar de dades i indicadors de les conseqüències de l'emergència climàtica en el benestar ciutadà i així prevenir els efectes del canvi climàtic sobre la salut.

La consellera va explicar que «cal impulsar polítiques i desenvolupar noves accions per reduir l'impacte del canvi climàtic en la salut de les persones», a través d'aquest programa, que pretén «dissenyar i aplicar actuacions» que s'avancin i previnguin els efectes perniciosos de l'emergència climàtica.

El programa preveu la creació d'un comitè científic expert en els efectes adversos del canvi climàtic i d'un equip de coordinació per combatre l'emergència climàtica dins l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que serà coordinat amb la Comissió interdepartamental ambiental de la Generalitat.

El departament de Salut també posarà en marxa en els pròxims mesos una web perquè «la ciutadania i els ens locals preocupats pel canvi climàtic disposin d'eines i recomanacions d'actuació per a casos concrets en matèria de salut», va explicar Vergés.

«El compte enrere ha començat i hem de desfer allò en què el canvi climàtic ens ha menjat ter-reny», va dir Vergés, «sent molt conscients que l'emergència climàtica és la major amenaça global per a la salut el segle XXI».

Amb això, Vergés va recalcar que aquest programa «dona compliment al mandat de la Llei 16/2017 del canvi climàtic de la Generalitat, que en el seu article 13 se centra en polítiques per garantir la seguretat de la població en matèria de salut».

Per la seva banda, el secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix, va comentar que l'evidència científica, en contraposició a les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostra que el canvi climàtic té una incidència real en la salut de les persones.

«El 2018, a Barcelona, la contaminació per partícules va causar un mínim de 351 morts, i s'associa que una exposició a llarg termini a aquestes partícules suposa un increment de la mortalitat cardiopulmonar del 6 al 13%», va argumentar Guix.

Els efectes del canvi climàtic a Catalunya es concreten en la pujada de les temperatures, que provoca inundacions, sequeres i incendis, l'increment del pol·len, sobretot en arbres com els xiprers i les oliveres, i l'augment de la contaminació de l'aire.

Així mateix, l'emergència climàtica causa la proliferació d'arbovirosis, produïdes per la reducció del cicle de desenvolupament dels mosquits, de manera que el 2019, per exemple, es van donar 139 casos de malaltia per virus del dengue i quatre casos de febre vírica per virus del zika a Catalunya. D'altra banda, el canvi climàtic també provoca un problema de seguretat en l'alimentació, a causa de l'increment de les toxiinfeccions alimentàries, que comporten nous riscos i l'increment dels ja existents.