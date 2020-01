Quatre ferits en una gran explosió a la petroquímica de Tarragona

Una explosió a la zona petroquímica de Tarragona ha tenyit de groc per uns segons el cel aquest dimarts al vespre, ha provocat cremades greus a quatre persones i ha generat un gran núvol de fum negre, no tòxic, que ha obligat a posar en alerta els municipis de l'entorn.



La deflagració s'ha produït poc abans de 3/4 de 7 del vespre, en a l'empresa química IQOXE, que treballa amb oxid d'etilè al polígon ubicat al sud de la ciutat. Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat 8 dotacions per donar suport als bombers del Polígon. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla d'emergències per risc químic, Plaseqcat, en la fase d'alerta i ha demanat que es confinin a casa seva els veïns Vilaseca i la Canonga. També els de Tarragona, Reus, Constantí i el Morell a qui molesti el fum.



Els Mossos d'Esquadra hi han enviat totes les dotacions disponibles i recomanen no acostar-se a la zona. Quan al SEM, ha activat el protocol d'incident de múltiples víctimes i diverses unitats dels serveis especialitzats.





«Era fosc i de cop s'ha fet de dia»

Hi ha hagut una explosió a la petroquímica de Francolí de Tarragona. Primer s'ha il·luminat el cel i tot seguit s'ha escoltat com petava alguna cosa. Ara hi ha una columna de fum que comença a ser considerable. #Tarragona pic.twitter.com/BDxRjRhk5b — Gerard Cañellas (@GerardCanellas) January 14, 2020

Lo he visto de lleno pic.twitter.com/8QNlRkjJ67 — DHB (@david_davishb) January 14, 2020

Nos vamos a la mierda en Tarragona wtf ha petado algo de la química pic.twitter.com/CrKUFagibu — Rivalless (@_Rivalless) January 14, 2020

"Acaben de vibrar els vidres de casa, sembla que pe runa explosió a la petroquímica de Tarragona i estic a uns 10 quilòmetres...", assenyala un usuari. Un altre testimoni dels fets ha relatat aque viatjava en cotxe per l'autovia quan els ha sorprès la deflagració. ", diu, i afegeix que la flamerada que en un primer moment era "enorme".