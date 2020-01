Un forat sobtat engoleix un autobús i provoca la mort d'almenys sis persones

Almenys 6 persones van morir i 16 més van resultar ferides aquest dilluns quan un forat aparegut de forma sobtada en una parada de bus va engolir un d'aquests vehicles a la ciutat de Xining, al nord de la Xina.

Els fets van tenir lloc a les 17.30 h, hora local. Les imatges divulgades per la televisió xinesa mostren com l'asfalt més proper a la parada d'autobús s'enfonsa i tant el vehicle com diversos ciutadans que esperaven cauen al forat.

No és la primera vegada que una infraestructura cedeix amb conseqüències fatals a la Xina, país on en els darrers lustres s'ha experimentat un frenesí constructor no sempre d'acord amb les regulacions.