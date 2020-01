La Generalitat fa costat a Puigdemont i Comín i demana l'escó per a Junqueras

El president de la Generalitat, Quim Torra, va encapçalar ahir la comitiva de càrrecs de la Generalitat i el Parlament català que va rebre Carles Puigdemont i Toni Comín en el seu primer dia exercint d'eurodiputats, i va reclamar que Oriol Junqueras pugui ocupar també el seu escó.

Enmig d'una gran expectació mediàtica, però amb la normalitat habitual de la primera jornada d'un ple de l'Eurocambra a Estrasburg, Puigdemont i Comín van arribar a la seu de la institució al voltant de les 14.00 hores. Al pati del Parlament Europeu, sota una fina pluja intermitent, van ser rebuts per Torra i pel president del Parlament, Roger Torrent, que havien arribat uns minuts abans al recinte i van donar la benvinguda als dos nous eurodiputats.

També van acudir a Estrasburg el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch; l'eurodiputada d'ERC i esposa de Raül Romeva, Diana Riba; la delegada de la Generalitat a Brussel·les, Meritxell Serret; i el president del grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, entre d'altres.

A la porta del Parlament, unes dues-centes persones es van concentrar amb banderes en suport de Puigdemont, Comín i Junqueras en una manifestació notablement més reduïda que la que el moviment independentista va celebrar el 2 de juliol passat, abans de la primera sessió plenària de la legislatura, quan es van concentrar unes 10.000 persones a Estrasburg. En aquella ocasió, Puigdemont no va creuar la frontera alemanya per por de ser detingut per la policia francesa, ja que no gaudia de la immunitat parlamentària que sí que té ara.

En declaracions a la premsa abans de l'arribada de Puigdemont i Comín, Torra va apel·lar directament al nou Govern espa-nyol liderat per Pedro Sánchez a complir la seva aposta pel diàleg i per la «desjudicialització de la política» per demostrar que no està «enganyant» la ciutadania.

Torrent va titllar la justícia espanyola d'«ultraconservadora i euròfoba» i va advertir que «posa en risc els principis fundacionals de la UE», en una declaració en la qual, com la resta de la cúpula de la Generalitat, va aprofitar per reclamar la presència d'Oriol Junqueras al seu escó. «Estem al seu costat, farem tot el que calgui perquè sigui també aquí», va afirmar Torra. «Els tribunals espanyols mantenen il·legalment a la presó Oriol Junqueras, situant-se fora de l'espai jurisdiccional de la UE, no acatant una sentència que és molt clara i diàfana, que diu que Oriol Junqueras és eurodiputat», va afegir de la seva banda Torrent.

Torra, Torrent i altres membres de la delegació desplaçada de Catalunya van presenciar l'inici del ple des de la tribuna de convidats del Parlament.

Torrent, per la seva banda, va aprofitar la seva visita a Estrasburg per reunir-se amb un dels vicepresidents del Parlament Europeu, Dimitrios Papadimoulis, de l'Esquerra Unitària Europea, qui li va transmetre, segons el mateix Torrent, que confia que la nova situació política a Espanya contribueixi a la resolució de la crisi catalana.