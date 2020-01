L'ANC diu que Junqueras «no és un eurodiputat de l'Estat sinó un diputat europeu»

L'ANC considera que Oriol Junqueras «no és un eurodiputat de l'Estat, sinó un diputat europeu». L'actriu Carme Sansa va llegir un manifest de l'entitat ahir davant el TSJC, on reclama que la ciutadania no admeti que l'Eurocambra doni per «bones» les «maniobres» de la JEC de «manipulació dels resultats» electorals, «beneïdes» pel Suprem.

El coordinador de la comissió d'estratègia i discurs de l'ANC, Pep Fort, va exigir al Parlament que compleixi la resolució del ple i mantingui l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra. L'Assemblea va concentrar centenars de persones davant el TSJC per exigir que es respectin els vots de la ciutadania, coincidit amb el ple d'Estrasburg.

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va celebrar l'entrada dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament Europeu: «Quan les lluites no s'abandonen s'aconsegueixen èxits tan importants com el d'avui», va dir en declaracions a la premsa des d'Estrasburg. Mauri va reivindicar que Oriol Junqueras també hauria d'haver estat a l'Eurocambra, en un dia «d'emocions contraposades».