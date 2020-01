L'eurocambra rep el suplicatori però l'estudiarà abans de tramitar-lo

El Parlament Europeu va rebre ahir la sol·licitud del jutge Pablo Llarena per aixecar la immunitat de l'expresident català Carles Puigdemont i del seu exconseller Toni Comín, si bé el president de l'Eurocambra no va anunciar ahir l'inici del procés perquè abans l'estudiaran. El portaveu de l'Eurocambra, Jaume Duch, va confirmar la recepció d'aquesta sol·licitud, si bé va assenyalar que el president del Parlament, David Sassoli, no remetria ahir el cas a la Comissió d'Afers Jurídics, que serà el primer pas del procés.

Duch va assenyalar que «no hi ha automatismes» en aquest cas i que l'Eurocambra haurà d'estudiar el dossier remès per la Justícia espanyola, i va afirmar que l'Eurocambra es prendrà «el temps necessari per fer les coses bé».

Un cop Sassoli remeti el cas a la Comissió d'Afers Jurídics, cosa que encara podria succeir durant la sessió plenària que es perllonga fins dijous, aquest organisme ha de nomenar un ponent que s'encarregarà de redactar un informe per recomanar o no l'aixecament de la immunitat de Puigdemont i Comín. Aquesta comissió celebrarà sessions a porta tancada per dirimir el cas i els eurodiputats afectats tindran l'oportunitat d'acudir a una audiència per explicar-se.