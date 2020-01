Metges de Catalunya reclama a Illa més recursos per a salut

Metges de Catalunya (MC) va reclamar ahir al nou ministre de Sanitat, el secretari d'organització del PSC Salvador Illa, que «compleixi una de les grans promeses electorals del programa acordat entre PSOE i Unides Podem» i incrementi els recursos destinats a salut fins al 7% del PIB estatal des d'ara fins al 2023.

MC va aportar dades de l'OCDE del 2018 per subratllar que actualment Espanya hi inverteix un 6,2%, i que a Catalunya el percentatge baixa fins al 3,7%. El sindicat va animar Illa a concertar amb les Comunitats Autònomes un nou finançament sanitari que reverteixi «una vegada per totes les retallades aplicades durant la crisi», i va instar el nou ministre a impulsar un «pla per retenir el talent mèdic».

Segons el sindicat mèdic, aquest pla s'hauria de basar en la «dignificació» dels llocs de treball i en una «disminució» de les càr-regues laborals. Metges de Catalunya considera que d'aquesta manera els facultatius podrien atendre la població «amb les màximes garanties» i conciliar la vida laboral i personal.