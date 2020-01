Els ministres del Govern de Pedro Sánchez anuncien les prioritats del seu mandat

Els 22 ministres del nou Govern de Pedro Sánchez van anunciar ahir les prioritats del seu mandat després de prometre el càrrec davant el rei i celebrar la presa de possessió als seus ministeris.

Els 17 ministres socialistes i els 5 d'Unides Podem van prometre al palau de la Zarzuela, davant el cap de l'Estat, mantenir «lleialtat al rei» i respectar la Constitució «com a norma fonamental de l'Estat».

En acabat, van celebrar-se al llarg de la jornada a les seus ministerials els tradicionals actes de traspàs de carteres i les compareixences dels titulars que repeteixen en el càrrec, encara que alguns amb més rang i noves competències.

Així ho van fer a la tarda les vicepresidentes Nadia Calviño, ministra d'Economia, i Teresa Ribera, de Transició Ecològica, així com la ministra d'Hisenda, que ara també serà portaveu del Govern, María Jesús Montero.

Els quatre vicepresidents i els 13 ministres van aprofitar l'avinentesa per parlar de prioritats i objectius per a la legislatura, en la vigília del primer Consell de Ministres, que se celebrarà avui sota presidència de Pedro Sánchez al palau de la Moncloa.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va subratllar que Espanya ha de defensar la seva unitat, no només des del punt de vista territorial, sinó també pel que fa a «la convivència», va apel·lar a la necessària solidaritat entre territoris perquè el país avanci i va confirmar que la qüestió catalana estarà sota el seu «paraigua».

Després va adreçar-se a la seu del ministeri de Sanitat, on va tenir lloc un dels actes més significatius del dia. Allà va escenificar-se el traspàs de carteres al vicepresident i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias, al titular de Consum, Alberto Garzón, i al de Sanitat, Salvador Illa, en presència d'altres membres del Govern, com Nadia Calviño o el titular de Transports, José Luis Ábalos.

El líder de Podem i ja vicepresident va comprometre's a treballar perquè la propera dècada a Espanya sigui la del «constitucionalisme democràtic», la qual cosa suposa, va recalcar, «garantir, ampliar i blindar els drets socials».

L'encarregada d'entregar-li la cartera va ser Carmen Calvo, que va apuntar: «Farem un bon tàndem perquè en tu recaurà una part veritablement preuada de les polítiques d'aquest Govern progressista».

Un Executiu de coalició que, segons el líder d'IU, Alberto Garzón, ha vingut a «resoldre problemes» i a demostrar que «sí que es pot», davant dels que creuen que «el conflicte i l'extensió de l'odi és el camí». Un «sí que es pot», crit emblemàtic d'Unides Podem, que va sentir-se a la sala, la mateixa on Salvador Illa, del PSC, va comprometre's a assumir els desafiaments del sistema de sanitat pública conjugant els verbs «escoltar» i «resoldre».

Posteriorment, Carmen Calvo també va entregar la seva cartera a la nova ministra d'Igualtat i tercera membre del Govern d'Unides Podem, Irene Montero, l'objectiu principal de la qual, va recalcar, serà fer del feminisme la bandera del Govern i «lluitar contra totes les formes de violència masclista».

D'Unides Podem també és la nova ministra de Treball, Yolanda Díaz, que va apostar per combatre la precarietat i lluitar per «una feina amb drets» amb el «diàleg social com a base de l'acció».

També va assumir la seva cartera el nou ministre d'Inclusió, Seguretat i Migracions, José Luis Escrivá, el qual va comprometre's a actualitzar les pensions d'acord amb l'IPC i a eixugar el dèficit del sistema de la Seguretat Social.

Així, ministeri a ministeri, els nous membres del Govern van anar desgranant les seves prioritats. Juan Carlos Campo (Justícia) va apostar per un pacte d'Estat per la Justícia «per sobre de sigles partidistes»; Carolina Darias (Política Territorial i Funció Pública) va afirmar que el seu departament serà un «espai de diàleg i entesa», i José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura) va destacar la importància dels «valors i l'ètica pública» en l'àmbit del seu ministeri.

Com a nova responsable d'Exteriors, Arancha González Laya va enviar un missatge al món que resumeix el propòsit del seu mandat: «Spain is back, Spain is here to stay» («Espanya ha tornat, Espanya és aquí per quedar-se»).