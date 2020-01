Oriol Junqueras afirma que qui hauria d'estar condemnat és el jutge Marchena

El líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, retreu al Tribunal Suprem que no reconegui la seva condició d'eurodiputat, com ha establert el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), i adverteix que «qui hauria d'estar condemnat és [el jutge] Manuel Marchena». En una entrevista per escrit a TV3, el líder republicà es refereix a la decisió del Tribunal Suprem (TS) que no li va permetre ahir estar present a la sessió plenària del Parlament Europeu.

Segons Junqueras, aquesta decisió del TS la va rebre «amb la tranquil·litat i la serenitat» que li dona «conèixer el nostre adversari. No esperem res del TS, sabem que només busca venjança, en cap cas justícia».

Recorda, en aquest sentit, que el tribunal havia demanat una qüestió prejudicial i deia que «la compliria tant si hi havia sentència ferma com si estava en presó preventiva, però sense esperar la resposta fa la sentència, i quan arriba la resolució del TJUE diu que no l'aplica perquè ja estic condemnat».

Això li fa concloure, subratlla Oriol Junqueras en aquesta mateixa entrevista, que «qui probablement hauria d'acabar condemnat és el mateix Manuel Marchena».

Pel que fa a l'acatament de la resolució del TS per part del Parlament Europeu, el líder d'ERC afirma que «caldrà continuar la batalla legal a Europa, aquí no hi ha res definitiu», i recalca que no té cap mena de dubte «que aquesta batalla la guanyarem».

Sobre les conseqüències que podria tenir la discrepància entre el TJUE i el TS, Junqueras indica que «marca un precedent on els interessos particulars d'un Estat passen per davant de la UE a una decisió judicial». Això, afegeix Junqueras, «és l'evidència més clara que som presos polítics i que la democràcia a l'Estat espanyol està en perill», i adverteix que «com més triguin a rectificar, més drets aniran vulnerant i molt més dura serà la caiguda».