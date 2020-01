Una persona mor per l'esfondrament d'un edifici després de l'explosió a Tarragona

Una persona ha mort aquest dimarts a Tarragona després que s'hagi esfondrat un edifici al barri de Torreforta de la ciutat. Segons fonts de l'Ajuntament de Tarragona, l'esfondrament podria estar relacionat amb l'onada expansiva generada per l'explosió a l'empresa IQOXE al polígon de la Canonja. L'edifici esfondrat està situat a la plaça Garcia Lorca. Protecció Civil ha elevat a emergència el pla Plaseqcat, tot i que també ha informat que unitats de medi ambient desplaçades a la zona informen que no s'ha detectat presència de tòxics en l'aire a l'entorn del Francolí proper a l'empresa. L'explosió ha provocat també almenys quatre ferits amb cremades greus, que es traslladaran a Vall d'Hebron.

L'incident s'ha produït a l'empresa IQOXE i s'ha sentit en diversos municipis cap a tres quarts de set de la tarda, causant flames de grans dimensions. Bombers ha rebaixat la intensitat de les flames que afecten el dipòsit on hi ha l'òxid d'etilè. El producte, segons fons del cos, crema ara de forma controlada mentre els bombers refredant el tanc. L'explosió inicial ha provocat també altres petits focs que afecten altres instal·lacions de la indústria. Els Bombers hi ha destinat 23 dotacions.

Els tècnics de medi ambient continuen prenent mesures i es manté la recomanació de confinament en cas de notar presència de fum



Confinament a tres municipis



Tot i que en un primer moment Protecció Civil ha recomanat el confinament a set municipis, posteriorment l'ha limitat a la Canonja, la Pineda de Vila-seca, i el barri de Bonavista i la zona de la Universitat Laboral de Tarragona. Una vintena de dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i estan refredant el tanc on s'hauria produït l'explosió, que contenia òxid d'etilè. El cos ha rescatat tres persones de l'interior de la planta i estan comprovant si hi ha algú més.



Torra i Aragonès es desplacen fins a La Canonja



El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'estan desplaçant fins al lloc del fets.

Paral·lelament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha posat en contacte amb el president de la Generalitat per intercanviar informació sobre l'explosió, segons informen fonts de la Moncloa. El cap de l'executiu s'ha posat a disposició de la Generalitat per oferir ajuda en cas necessari.



Afectacions a trens i carreteres



A causa de l'incident, s'han hagut de tallar la C-31b i l'N-340, totes dues entre Vila-seca i Tarragona, i l'enllaç de la T-315 amb l'A-7 a Reus. Pocs minuts després de les vuit del vespre han quedat reobertes.

Durant més d'una hora, i com a conseqüència de l'explosió i posterior incendi, s'ha interromput la circulació de trens als trams que van de Tarragona a Reus i de Tarragona a Port Aventura. En concret, aquesta restricció afecta les línies R-13, R-14, R-15, R-16, R-16, RT-1 i RT-2. La circulació s'ha normalitzat cap a dos quarts de nou del vespre.