El PP i Cs activen la maquinària per fer fora Torra de la presidència de la Generalitat

El líder del PP, Pablo Casado, va anunciar ahir un paquet d'iniciatives destinades a elegir un substitut de Quim Torra i va avisar que si la Fiscalia no fa res davant la desobediència del president català, el seu partit presentarà una denúncia per delicte d'usurpació de funcions. A més, va confirmar que registrarà una proposició de llei de reforma de la llei electoral perquè «pròfugs de la justícia com Carles Puigdemont» no puguin presentar-se a les eleccions.

Per la seva banda, Ciutadans va presentar ahir un escrit dirigit a la mesa del Parlament, que es reunirà avui, en què insta el president de la cambra catalana, Roger Tor-rent, a retirar l'escó de diputat a Quim Torra i activar el procediment per investir un nou president de la Generalitat. L'escrit, signat pel president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, i la seva portaveu, Lorena Roldán, cita la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de retirar la credencial de diputat a Torra.