Puigdemont i Comín ocupen els seus escons

Carles Puigdemont i Toni Comín ja ocupen els seus escons al Parlament Europeu, i el president de la cambra, David Sassoli, va informar formalment la resta dels membres de la seva incorporació. En una breu intervenció a l'inici del ple, Sassoli va dir que, arran de la sentència del 19 de desembre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Puigdemont, Comín i Oriol Junqueras eren eurodiputats des del 2 de juliol, tot i que, després, va dir que el mandat del republicà es dona per acabat des de la decisió de la JEC d'inhabilitar-lo. També va informar que havia rebut la sol·licitud del jutge Pablo Llarena per aixecar la immunitat de Puigdemont i Comín.

Puigdemont i Comín, asseguts a la darrera fila del Parlament, al grup de no adscrits, van portar al ple cartells reclamant la llibertat del líder d'ERC, Oriol Junqueras. De fet, tots els diputats del grup dels Verds/ALE, que va escollir el republicà com a vicepresident, també van posar cartells sobre la seva taula. Abans de l'inici del ple, Puigdemont va saludar alguns eurodiputats del grup de l'Esquer-ra Unitària (GUE), com la francesa Manon Aubry. També va conversar amb eurodiputats flamencs de l'N-VA i amb el polèmic líder pro-Brexit Nigel Farage.

L'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé va intentar amb insistència demanar la paraula arran de la incorporació de Puigdemont i Comín al ple, però Sassoli no la hi va donar.



Puigdemont reclama immunitat

Carles Puigdemont va assegurar que lluita per poder tornar a trepitjar Catalunya i va instar l'Estat espanyol a «respectar i reconèixer» la seva immunitat. «No és comprensible que tinguem immunitat a tota Europa excepte en un estat, ara la immunitat comença als Pirineus», va lamentar. Puigdemont va afegir que el seu equip jurídic ja està treballant en els arguments jurídics per garantir la seva protecció també a Espanya, tot i que va refusar donar «detalls» dels seus plans. L'eurodiputat i expresident va dir que ara cal veure si els que deien que no podria ser membre del Parlament Europeu també s'equivoquen quan diuen que Espanya pot «decidir unilateralment treure la immunitat» a un eurodiputat.

«Jo no he descartat trepitjar sòl espanyol, he dit que és el que hauria de passar si la immunitat regeix per a tots els eurodiputats, en tots els territoris, sense excepció. Que jo sàpiga no hi ha una excepció espanyola a la immunitat», va destacar. «Espanya és membre de la Unió Europea», va recordar.

Puigdemont va assegurar que, malgrat la immunitat, la seva residència i la de Toni Comín «continuarà sent Bèlgica». «No tenim cap pla de moure la residència a cap altre lloc, però sí de fer accions al conjunt de la Unió Europea», va explicar. «Lluitarem per poder també fer accions a l'Estat espa-nyol, perquè és membre de la Unió Europea», va dir. Per a Puigdemont, si la immunitat «comença als Pirineus» es demostrarà que «Spain is different». «Seria convenient per a Espanya que poguéssim trepitjar com a homes lliures territori espanyol, per això dic que no ho descarto, confio que Espa-nya actuarà com a membre de ple dret de la UE», va dir. «Espanya ha de respectar i reconèixer la nostra immunitat. Si vol ser una excepció i dir que les normes només es compleixen quan convé, estarem en un altre escenari», va afegir. El líder de JxCat va destacar que l'Estat reconeix la seva immunitat «perquè si no, no demanaria el suplicatori». En aquest sentit, Puigdemont va demanar al president espanyol, Pedro Sánchez, que sigui «coherent» amb el seu compromís d'investidura de «desjudicialitzar la política», i digui al PSOE que voti en contra del suplicatori del Suprem. «Seria bastant incomprensible», va afirmar Puigdemont, que després de prometre desjudicialitzar el conflicte, Sánchez donés ara suport a «una conseqüència tan clara i evident de la judicialització com el suplicatori».

«No crec que calgui entrar en altres tipus de mercadeigs perquè no ho entendria ningú. Només demanem coherència entre el que es diu i el que es fa», va reiterar. «Estem convençuts que el president Sánchez no va mentir al Parlament espanyol quan va dir que no volia judicialitzar la política», va insistir Puigdemont, reclamant al PSOE que rebutgi el suplicatori.