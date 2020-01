Rufián i Colau qualifiquen «d'error» que l'ANC «exclogui» els comuns de la taula de diàleg

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va avisar ahir l'ANC que condicionar la participació a la taula de diàleg catalana prèvia a la bilateral entre governs a excloure els comuns és «un enorme error». En una entrevista a Ràdio4, Rufián va qualificar d'errada el posicionament fet públic diumenge per l'entitat perquè l'independentisme «hi és per sumar, i no per restar». Rufián creu que la petició de l'Assemblea dona la raó «a qui diu que l'independentisme és excloent» i «mai pots donar la raó al teu adversari». A més, va recordar que hi ha votants dels comuns que estan «molt a prop» de l'espai independentista. Rufián també va expressar que fa dos anys «es van cometre errors» i «va faltar empatia» en l'independentisme envers la resta de la societat, en la línia del que va opinar l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va respondre ahir a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que «el diàleg és contradictori amb el sectarisme», i que espera que l'etapa que s'obre amb el nou govern espanyol sigui de diàleg. D'aquesta manera va respondre a la proposta de Paluzie d'excloure els comuns de la taula de diàleg. A més, Colau va acollir amb «esperança» el nou govern espanyol de coalició, però li va demanar «compromís per treballar ràpid», per tenir un període d'estabilitat, fer polítiques socials «urgents», mesures «valentes» contra l'emergència climàtica i aprovar un pressupost aviat.