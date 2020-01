Els serveis jurídics del Parlament defensen que la JEC no pot treure l'acta de diputat a Torra

Els lletrats del Parlament defensen en un informe que la Junta Electoral Central (JEC) no pot treure l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra, segons ha avançat aquest dilluns 'El Periódico'. Consideren que el cessament ha de passar per la cambra catalana, i afegeixen que, en tot cas, si fos cessat podria mantenir el càrrec de president. El rotatiu cita del text dels serveis jurídics del Parlament: "Hi ha prou elements, tant a partir d'una interpretació sistemàtica de les normes que regulen la institució de la Presidència, com de naturalesa lògica i gramatical, per considerar que el cessament eventual de diputat per causa d'incompatibilitat no afectaria la continuïtat en el càrrec de president de la Generalitat".

Els serveis jurídics del Parlament també indiquen que les competències de l'administració electoral se circumscriuen als processos electorals en actiu i fins que conclouen. Per tant, "no és possible una declaració d'inelegibilitat sobrevinguda".

Alhora, recorden que l'Estat i la Llei de Presidència de la Generalitat i del Govern estableixen que cal una condemna ferma per inhabilitar el president, tal com també recull el reglament del Parlament, i afegeixen que la sentència de Torra està pendent del recurs davant del Tribunal Suprem i de la decisió que prengui la màxima instància judicial espanyola.